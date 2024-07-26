Жесткие разборки водителей на проезжей части перегородили улицу во Владивостоке

Очевидцы говорят, что водитель автобуса не уступил дорогу другому участнику движения. Рулевой легковушки начал ругаться с шофером, в итоге они решили разобраться в произошедшем прямо посреди проезжей части и даже не выходя из машин. Пассажиры автобуса наблюдали за всем «из первых рядов» и снимали ссору на видео. Кадры появились в сети.