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Posted 26 июля, 02:44

Published 26 июля, 02:44

Modified 26 июля, 02:46

Updated 26 июля, 02:46

Водители автобуса и легковушки перегородили всю улицу в Приморье

Жесткие разборки водителей на проезжей части перегородили улицу во Владивостоке

26 июля 2024, 02:44
Фото: Изображение Midjourney.

Водители автобуса и легковушки перегородили всю улицу в Приморье

Сюжет
Автобус
Водитель автобуса не уступил дорогу легковушке в Приморье. Мужчины начали ругаться прямо посреди проезжей части. «Серьезный разговор» перегородил всю улицу. По словам очевидцев, из-за выяснения отношений собралась серьезная пробка.

Два водителя остановились посреди дороги и начали выяснять отношения. То, что они перегородили целую улицу, их мало волновало.

Очевидцы говорят, что водитель автобуса не уступил дорогу другому участнику движения. Рулевой легковушки начал ругаться с шофером, в итоге они решили разобраться в произошедшем прямо посреди проезжей части и даже не выходя из машин. Пассажиры автобуса наблюдали за всем «из первых рядов» и снимали ссору на видео. Кадры появились в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с лесовозом в Черниговском районе Приморья.

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