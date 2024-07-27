История со стрельбой в подростка в Приморье получила продолжение

Подозреваемого в стрельбе по подростку в Находке, которого обвиняют в хулиганстве с применением физической силы по отношению к несовершеннолетнему с использованием предмета в качестве оружия, заключили под стражу. По решению прокурора его отправили под арест на 2 месяца.