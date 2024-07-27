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Posted 27 июля, 04:57

Published 27 июля, 04:57

Modified 27 июля, 04:59

Updated 27 июля, 04:59

История со стрельбой в подростка в Приморье получила продолжение

История со стрельбой в подростка в Приморье получила продолжение

27 июля 2024, 04:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Подозреваемого в стрельбе в спину подростка в Приморье заключили под стражу на 2 месяца. Расследование дела под контролем прокурора.

Подозреваемого в стрельбе по подростку в Находке, которого обвиняют в хулиганстве с применением физической силы по отношению к несовершеннолетнему с использованием предмета в качестве оружия, заключили под стражу. По решению прокурора его отправили под арест на 2 месяца.

Ход и результаты проверки уголовного дела по статье 213 УК РФ (нарушение общественного порядка с применением насилия к гражданам с использованием предметов в качестве оружия) находятся под контролем надзорного органа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что историей со стрельбой в подростка в Приморье заинтересовался глава Следкома.

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#Новости#Находка#Уголовное дело#Насилие#Оружие#Хулиганство#Прокурор#Расследование#Приморский край#Надзорное ведомство
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