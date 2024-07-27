История со стрельбой в подростка в Приморье получила продолжение

Posted 27 июля, 04:57
Published 27 июля, 04:57
Modified 27 июля, 04:59
Updated 27 июля, 04:59
Подозреваемого в стрельбе по подростку в Находке, которого обвиняют в хулиганстве с применением физической силы по отношению к несовершеннолетнему с использованием предмета в качестве оружия, заключили под стражу. По решению прокурора его отправили под арест на 2 месяца.
Ход и результаты проверки уголовного дела по статье 213 УК РФ (нарушение общественного порядка с применением насилия к гражданам с использованием предметов в качестве оружия) находятся под контролем надзорного органа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что историей со стрельбой в подростка в Приморье заинтересовался глава Следкома.