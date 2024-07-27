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Posted 27 июля, 01:06

Published 27 июля, 01:06

Modified 27 июля, 01:08

Updated 27 июля, 01:08

Серьезное массовое ДТП случилось на трассе на севере Приморья

Машина в кювете, колесо вырвано, фура на боку — массовая авария в Приморье — видео

27 июля 2024, 01:06
Фото: 1MI.

Серьезное массовое ДТП случилось на трассе на севере Приморья

Сюжет
Полиция
Жесткая авария с участием нескольких авто случилась на трассе в районе Лучегорска в Приморье. Появилось видео с места происшествия. По словам очевидцев, некоторые машины от удара превратились в груду железа.

Серьезная авария случилась на подъезде к Лучегорску. Повреждено несколько машин и грузовик. Фура перевернулась набок, вместе с грузовиком пострадали еще несколько машин — смятые капоты, оторванные бамперы и колеса.

У одной из машин колесо вырвало вместе со стойкой. Авто отбросило с проезжей части в кювет, колесо осталось лежать на обочине.

На месте работали скорая и полиция, о том, сколько пострадавших в аварии, не сообщалось.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП на трассе в районе Уссурийска, малолитражка попала под самосвал.

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