Машина в кювете, колесо вырвано, фура на боку — массовая авария в Приморье — видео

Серьезное массовое ДТП случилось на трассе на севере Приморья

Сюжет Полиция

Жесткая авария с участием нескольких авто случилась на трассе в районе Лучегорска в Приморье. Появилось видео с места происшествия. По словам очевидцев, некоторые машины от удара превратились в груду железа.

Серьезная авария случилась на подъезде к Лучегорску. Повреждено несколько машин и грузовик. Фура перевернулась набок, вместе с грузовиком пострадали еще несколько машин — смятые капоты, оторванные бамперы и колеса. У одной из машин колесо вырвало вместе со стойкой. Авто отбросило с проезжей части в кювет, колесо осталось лежать на обочине. На месте работали скорая и полиция, о том, сколько пострадавших в аварии, не сообщалось. Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП на трассе в районе Уссурийска, малолитражка попала под самосвал. Самосвал смял розовую малолитражку в мясо в Уссурийске — видео Узнать подробнее