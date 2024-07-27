Машина в кювете, колесо вырвано, фура на боку — массовая авария в Приморье — видео

Posted 27 июля, 01:06
Published 27 июля, 01:06
Modified 27 июля, 01:08
Updated 27 июля, 01:08
Серьезная авария случилась на подъезде к Лучегорску. Повреждено несколько машин и грузовик. Фура перевернулась набок, вместе с грузовиком пострадали еще несколько машин — смятые капоты, оторванные бамперы и колеса.
У одной из машин колесо вырвало вместе со стойкой. Авто отбросило с проезжей части в кювет, колесо осталось лежать на обочине.
На месте работали скорая и полиция, о том, сколько пострадавших в аварии, не сообщалось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП на трассе в районе Уссурийска, малолитражка попала под самосвал.