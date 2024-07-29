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Posted 29 июля, 07:57

Published 29 июля, 07:57

Modified 29 июля, 07:59

Updated 29 июля, 07:59

О необходимости кормления грудью рассказали специалисты из Приморского края

«Долой послеродовую депрессию»: кормить ли грудью? — ответили эксперты из Приморья

29 июля 2024, 07:57
Фото: 1MI.

О необходимости кормления грудью рассказали специалисты из Приморского края

Сюжет
Семья
О важности естественного вскармливания рассказали медработники Приморья. Данный процесс полезен не только для ребенка, но и для самой матери. Более того, кормление грудью формирует психологическую связь между младенцем и его мамой.

В честь Международной недели грудного вскармливания в России, с 29 июля по 4 августа, проходит Неделя популяризации грудного вскармливания. О важности молока матери для младенца рассказали в Минздраве Приморья.

Грудное молоко — это идеальная пища для младенца

  • Безопасное и безвредное;
  • Содержит антитела, защищающие неокрепший организм от распространенных детских недугов;
  • Формирует здоровую микрофлору кишечника;
  • Снижает вероятность формирования неправильного прикуса;
  • Обеспечивает моральную и физиологическую защиту;
  • Положительно влияет на когнитивное и речевое развитие;
  • Снабжает необходимой энергией;
  • Формирует крепкую ментальную связь между матерью и ребенком.

По мнению специалистов, естественное вскармливание необходимо до полугода. После шести месяцев допустимо вводить прикорм.

Кормить грудью полезно для матери

  • У кормящих мам снижается риск развития рака груди и яичников;
  • Послеродовой период проходит быстрее из-за повышения выработки окситоцина;
  • Данный процесс способствует снижению депрессии после родов;
  • Развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета снижается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморские женщины бьют рекорды по рождаемости.

Год Семьи проходит успешно: женщины из Приморья бьют рекорды по рождаемости
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