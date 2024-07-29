«Долой послеродовую депрессию»: кормить ли грудью? — ответили эксперты из Приморья

О необходимости кормления грудью рассказали специалисты из Приморского края

Сюжет Семья

О важности естественного вскармливания рассказали медработники Приморья. Данный процесс полезен не только для ребенка, но и для самой матери. Более того, кормление грудью формирует психологическую связь между младенцем и его мамой.