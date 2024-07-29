«Долой послеродовую депрессию»: кормить ли грудью? — ответили эксперты из Приморья

В честь Международной недели грудного вскармливания в России, с 29 июля по 4 августа, проходит Неделя популяризации грудного вскармливания. О важности молока матери для младенца рассказали в Минздраве Приморья.
Грудное молоко — это идеальная пища для младенца
- Безопасное и безвредное;
- Содержит антитела, защищающие неокрепший организм от распространенных детских недугов;
- Формирует здоровую микрофлору кишечника;
- Снижает вероятность формирования неправильного прикуса;
- Обеспечивает моральную и физиологическую защиту;
- Положительно влияет на когнитивное и речевое развитие;
- Снабжает необходимой энергией;
- Формирует крепкую ментальную связь между матерью и ребенком.
По мнению специалистов, естественное вскармливание необходимо до полугода. После шести месяцев допустимо вводить прикорм.
Кормить грудью полезно для матери
- У кормящих мам снижается риск развития рака груди и яичников;
- Послеродовой период проходит быстрее из-за повышения выработки окситоцина;
- Данный процесс способствует снижению депрессии после родов;
- Развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета снижается.