«Не с нами борются»: жители Приморья высказались об отмене «серого» импорта авто

Posted 29 июля, 04:03
Published 29 июля, 04:03
Modified 29 июля, 04:05
Updated 29 июля, 04:05
Китайский автопроизводитель Zeekr заблокировал параллельный импорт.
Приморцы отнеслись к этой новости неоднозначно.
«Не знаю, что именно преследует производитель таким образом. Но то, что подобные меры негативно отражаются на ценообразовании и экономике в России — это факт. Надеюсь, что борьба китайцев со своими неофициальными продавцами не отразится на нас», — отметила Ирина из Спасска-Дальнего.
«Сомневаюсь, что это нововведение — удар по России. Скорее всего китайцы действительно беспокоятся за качество и престиж компании. Как мне кажется, производители из КНР наоборот заинтересованы в сотрудничестве с Россией», — отметил Игорь из Уссурийска.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России могут повысить утилизационный сбор.