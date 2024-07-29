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Posted 29 июля, 04:03

Published 29 июля, 04:03

Modified 29 июля, 04:05

Updated 29 июля, 04:05

На блокировку параллельного импорта авто из Китая отреагировали жители Приморья

«Не с нами борются»: жители Приморья высказались об отмене «серого» импорта авто

29 июля 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney.

На блокировку параллельного импорта авто из Китая отреагировали жители Приморья

Сюжет
Сотрудничество
Автогигант Zeekr, заботясь о безопасности клиентов, заблокировал «серый» импорт машин. Приморцы прокомментировали «перекрытие» незаконного вывоза автомобилей из КНР на продажу.

Китайский автопроизводитель Zeekr заблокировал параллельный импорт.

Автомобилисты из Приморья сетуют: азиатский производитель заблокировал «серый» импорт
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Приморцы отнеслись к этой новости неоднозначно.

«Не знаю, что именно преследует производитель таким образом. Но то, что подобные меры негативно отражаются на ценообразовании и экономике в России — это факт. Надеюсь, что борьба китайцев со своими неофициальными продавцами не отразится на нас», — отметила Ирина из Спасска-Дальнего.
«Сомневаюсь, что это нововведение — удар по России. Скорее всего китайцы действительно беспокоятся за качество и престиж компании. Как мне кажется, производители из КНР наоборот заинтересованы в сотрудничестве с Россией», — отметил Игорь из Уссурийска.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России могут повысить утилизационный сбор.

Это конец: новые правила ввоза оставят приморцев без автомобилей?
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