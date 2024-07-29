Обратно к ядовитым паукам и кенгуру: австралийца-проповедника выставили из Приморья

В пресс-службе судебной системы Приморского края рассказали: из Российской Федерации по решению суда Первомайского района будет выдворен гражданин Австралии, который приехал в Владивосток по туристической визе, но заниматься предпочитал в нашем городе отнюдь не туризмом и уж тем более не осмотром достопримечательностей.