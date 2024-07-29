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Posted 29 июля, 01:46

Published 29 июля, 01:46

Modified 29 июля, 01:48

Updated 29 июля, 01:48

Иностранного проповедника выставили из Приморского края за незаконные действия

Обратно к ядовитым паукам и кенгуру: австралийца-проповедника выставили из Приморья

29 июля 2024, 01:46
Фото: Изображение Midjourney.

Иностранного проповедника выставили из Приморского края за незаконные действия

Сюжет
Туризм
Проповедника-австралийца выставили из России — из Владивостока в частности — за то, что он, прикрываясь статусом туриста, вел религиозную деятельность в столице ДФО.

В пресс-службе судебной системы Приморского края рассказали: из Российской Федерации по решению суда Первомайского района будет выдворен гражданин Австралии, который приехал в Владивосток по туристической визе, но заниматься предпочитал в нашем городе отнюдь не туризмом и уж тем более не осмотром достопримечательностей.

— Выяснилось, что иностранный гражданин осуществлял деятельность по налаживанию религиозных связей и контактов и не просто принимал участие в богослужениях местной религиозной организации, но фактически выступал в качестве проповедника религиозного обряда, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Такие «туристы» нам и даром не нужны, что и подтвердил суд, признав жителя страны кенгуру и утоконосов виновным по статье 18.8 кодекса об административных правонарушениях РФ. Наказание — штраф 2000 рублей, помещение в Центр временного содержания иностранных граждан и выдворение из России.

Характерно, что господин проповедник подал жалобу на решение суда, однако Приморский краевой суд его доводам не внял и оставил постановление суда без изменения, а жалобу правонарушителя — без удовлетворения.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о необычном деле, которое рассмотрят в суде в Приморском крае.

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#Новости#Россия#Владивосток#Туризм#Штраф#Прокуратура#Австралия#Приморский край#Религия#Происшествия#Иностранные граждане
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