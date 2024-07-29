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Posted 29 июля, 07:46

Published 29 июля, 07:46

Modified 29 июля, 07:48

Updated 29 июля, 07:48

Крупная хищная птица уселась в популярном месте отдыха жителей Приморья

Огромная хищница перепугала людей у одного из популярных пляжей в Приморье — фото

29 июля 2024, 07:46
Фото: 1MI.

Крупная хищная птица уселась в популярном месте отдыха жителей Приморья

Сюжет
Рыба
Хищница осматривалась в окрестностях популярного пляжа в Приморье. Никто пока не видел нападений на животных или людей, но затаилась она подозрительно.

Хищница оказалась у популярного пляжа в черте Владивостока и перепугала отдыхающих. Даже скорее не она сама, а ее величественный размер и любовь полакомиться живностью, рыбой, а может быть и лягушками.

Красавицу заметили на Патрокле во Владивостоке. По словам жителей района, это далеко не первый ее визит туда. Совсем недавно похожую гостью заметили ровно в том же месте. Озеро начали приводить в порядок, и теперь перед ним не могут устоять даже цапли.

Ранее «Восток-Медиа» писало о «страшной» хищной рыбе, которую видели отдыхающие в окрестностях Ливадии в Приморье.

Страшная «хищница» вышла на берег популярного пляжа в Приморье — фото
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