Огромная хищница перепугала людей у одного из популярных пляжей в Приморье — фото

Красавицу заметили на Патрокле во Владивостоке. По словам жителей района, это далеко не первый ее визит туда. Совсем недавно похожую гостью заметили ровно в том же месте. Озеро начали приводить в порядок, и теперь перед ним не могут устоять даже цапли.