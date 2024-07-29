Огромная хищница перепугала людей у одного из популярных пляжей в Приморье — фото

Posted 29 июля, 07:46
Published 29 июля, 07:46
Modified 29 июля, 07:48
Updated 29 июля, 07:48
Хищница оказалась у популярного пляжа в черте Владивостока и перепугала отдыхающих. Даже скорее не она сама, а ее величественный размер и любовь полакомиться живностью, рыбой, а может быть и лягушками.
Красавицу заметили на Патрокле во Владивостоке. По словам жителей района, это далеко не первый ее визит туда. Совсем недавно похожую гостью заметили ровно в том же месте. Озеро начали приводить в порядок, и теперь перед ним не могут устоять даже цапли.
Ранее «Восток-Медиа» писало о «страшной» хищной рыбе, которую видели отдыхающие в окрестностях Ливадии в Приморье.