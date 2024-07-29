«Визит в честь праздника?»: прогулку тигра около поселка обсудили жители Приморья

Posted 29 июля, 05:54
Published 29 июля, 05:54
Modified 29 июля, 05:56
Updated 29 июля, 05:56
Мужчина снял на видео следы крупных лап, которые прослеживались на дороге около Славянки в Хасанском районе.
Жители региона высказались о пугающих отпечатках на пути к населенному пункту.
«У медведя на следах, где находятся пальцы, есть отпечатки когтей, как и у собак. А кошки свои когти прячут», — отметил мужчина.
«Сегодня день тигра, вот он и хотел показать себя», — предположила подписчица новых медиа.
«Столько подобных видео в соцсетях, что уже слабо верится в их правдоподобность», — возразила женщина.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отловленному тигру сделали КТ. Результаты исследования оказались неутешительными.