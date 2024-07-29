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Posted 29 июля, 05:54

Published 29 июля, 05:54

Modified 29 июля, 05:56

Updated 29 июля, 05:56

Жители Приморья отреагировали на прогулку хищника около населенного пункта

«Визит в честь праздника?»: прогулку тигра около поселка обсудили жители Приморья

29 июля 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Приморья отреагировали на прогулку хищника около населенного пункта

Сюжет
Соцсети
Крупный зверь прошелся около Славянки в Приморском крае. Местное население по-разному восприняло весть о диком животном.

Мужчина снял на видео следы крупных лап, которые прослеживались на дороге около Славянки в Хасанском районе.

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Жители региона высказались о пугающих отпечатках на пути к населенному пункту.

«У медведя на следах, где находятся пальцы, есть отпечатки когтей, как и у собак. А кошки свои когти прячут», — отметил мужчина.
«Сегодня день тигра, вот он и хотел показать себя», — предположила подписчица новых медиа.
«Столько подобных видео в соцсетях, что уже слабо верится в их правдоподобность», — возразила женщина.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отловленному тигру сделали КТ. Результаты исследования оказались неутешительными.

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#Новости#Общество#Владивосток#Славянка#Хасанский район#Соцсети#Кошки#Медведь#Приморский край#Дикие животные#Тайга#Приморье
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