Жара, туманы и дожди — чего ожидать в Приморье в ближайшие дни?

29 и 30 июля во многих районах пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью они будут ослабевать. Минимальная температура составит +15…+22 °C. В понедельник воздух прогреется до +26…+32 °C, на восточном побережье до +20…+25 °C, во вторник будет слегка прохладнее — на 1-3 градуса.