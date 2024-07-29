Жара, туманы и дожди — чего ожидать в Приморье в ближайшие дни?

Posted 29 июля, 02:52
Published 29 июля, 02:52
Modified 29 июля, 02:54
Updated 29 июля, 02:54
Погода в Приморье останется неустойчивой и переменчивой. В ближайшую неделю на территории края пройдут дожди, ожидаются туманы и жара.
29 и 30 июля во многих районах пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью они будут ослабевать. Минимальная температура составит +15…+22 °C. В понедельник воздух прогреется до +26…+32 °C, на восточном побережье до +20…+25 °C, во вторник будет слегка прохладнее — на 1-3 градуса.
В среду, 31 июля, ситуация начнет меняться. Ночью осадков не ожидается, днем начнется дождь, температура понизится до +19…+25°C, в центральных районах воздух может прогреться до +26…+29°C.
В четверг, 1 августа, Приморье окажется под воздействием фронтальных разделов. Во многих районах пройдет дождь, самый сильный ожидается на севере. Ночь будет теплой — +16…+23 °C. Днем воздух прогреется до +26…+32 °C, на севере до +20…+25 °C.
Днем в пятницу дожди возобновятся.
Во Владивостоке понедельник будет жарким, с температурой +29…+32°C и северо-западным ветром. В конце дня возможен кратковременный дождь.
Во вторник обойдется преимущественно без осадков. Температура ночью составит +20…+23 °C. Днем подует юго-восточный ветер, температура понизится до +25…+28 °C.
В среду, 31 июля, погода ухудшится. Нового круга «ада» все-таки ждать не придется — придут туман и морось, возможно небольшой дождь. Усилится юго-восточный ветер. Будет попрохладнее — +19…+23 °C.
Ночью и утром первого августа во Владивостоке также ожидаются туман и морось, температура +19…+21 °C. Существенных осадков не ожидается, температура составит +23…+25 °C.
В пятницу, 2 августа, морось перейдет в дождь. Останется туман, немного похолодает.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ливни уйдут с территории Приморья.