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Posted 30 июля, 01:49

Published 30 июля, 01:49

Modified 30 июля, 01:51

Updated 30 июля, 01:51

Ожидаются понижение температуры и интенсивные осадки в Приморском крае

Экстремальное начало августа: похолодание и сильные ливни сменят жару в Приморье

30 июля 2024, 01:49
Фото: 1MI.

Ожидаются понижение температуры и интенсивные осадки в Приморском крае

Сюжет
Погода
Душная погода сменится свежестью проливных дождей и прохладой. Август начнется довольно экстремально в Приморье.

«Мокрое» настроение сохраняется в регионе, сообщает «Примгидромет». Сегодня местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Максимальный температурный фон будет колебаться от 24 до 30 °C, на востоке немного прохладнее — 18 — 23 °C.

Осадки прекратятся к ночи. Однако погодная обстановка вновь ухудшится к обеду из-за очередного китайского циклона. Дожди начнутся в южной половине края. Температурный фон немного понизится.

Последний летний месяц начнется с угрозы опасных гидрологический явлений, сопровождающимися штормовым предупреждением. Во многих районах ударят дожди разной интенсивности.

Во Владивостоке сегодня ожидается небольшой дождь после обеда. Воздух успеет прогреться до 26 — 29 °C.

Завтра, 31 июля, осадки опять наведаются в дальневосточную столицу. Более того, в городе станет свежо — ветер усилится, а столбики термометров упадут до 21 — 24 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается во Владивостоке сегодня.

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