Экстремальное начало августа: похолодание и сильные ливни сменят жару в Приморье

«Мокрое» настроение сохраняется в регионе, сообщает «Примгидромет». Сегодня местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Максимальный температурный фон будет колебаться от 24 до 30 °C, на востоке немного прохладнее — 18 — 23 °C.