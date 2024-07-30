Экстремальное начало августа: похолодание и сильные ливни сменят жару в Приморье

Posted 30 июля, 01:49
Published 30 июля, 01:49
Modified 30 июля, 01:51
Updated 30 июля, 01:51
«Мокрое» настроение сохраняется в регионе, сообщает «Примгидромет». Сегодня местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Максимальный температурный фон будет колебаться от 24 до 30 °C, на востоке немного прохладнее — 18 — 23 °C.
Осадки прекратятся к ночи. Однако погодная обстановка вновь ухудшится к обеду из-за очередного китайского циклона. Дожди начнутся в южной половине края. Температурный фон немного понизится.
Последний летний месяц начнется с угрозы опасных гидрологический явлений, сопровождающимися штормовым предупреждением. Во многих районах ударят дожди разной интенсивности.
Во Владивостоке сегодня ожидается небольшой дождь после обеда. Воздух успеет прогреться до 26 — 29 °C.
Завтра, 31 июля, осадки опять наведаются в дальневосточную столицу. Более того, в городе станет свежо — ветер усилится, а столбики термометров упадут до 21 — 24 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается во Владивостоке сегодня.