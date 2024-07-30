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Posted 29 июля, 23:46

Published 29 июля, 23:46

Modified 29 июля, 23:48

Updated 29 июля, 23:48

Душная и жаркая погода ожидается сегодня во Владивостоке и Приморском крае

Пошла жара: какие сюрпризы готовит Владивостоку сегодня погода?

29 июля 2024, 23:46
Фото: vostokmedia.com.

Душная и жаркая погода ожидается сегодня во Владивостоке и Приморском крае

Сюжет
Погода
Это очень по-июльски: жарко, душно и с тонким намёком на грядущие дожди. Именно такую погоду готовит сегодня Владивостоку небесная канцелярия.

В пресс-службе Примгидромета рассказали: нынче погоду в Приморском крае определяет тыловая часть циклона., а это значит, что будет жарко и могут пройти дожди.

По краю в основном без осадков, к концу дня возможны дожди и грозы, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +30°С и выше.

Во Владивостоке переменная облачность, в целом — без осадков. Жарко — до +28 градусов по Цельсия. Ветер северо-западный умеренный, но радует тот факт, что штиля, как вчера, не обещают, наоборот, ветерок будет сильный и хоть немного смягчит духоту.

К завтрашнему дню, обещают синоптики, погода изменится. В среду начнутся дожди.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как влияет жара и духота на жителей столицы ДФО.

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