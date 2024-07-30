Пошла жара: какие сюрпризы готовит Владивостоку сегодня погода?

Posted 29 июля, 23:46
Published 29 июля, 23:46
Modified 29 июля, 23:48
Updated 29 июля, 23:48
В пресс-службе Примгидромета рассказали: нынче погоду в Приморском крае определяет тыловая часть циклона., а это значит, что будет жарко и могут пройти дожди.
По краю в основном без осадков, к концу дня возможны дожди и грозы, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +30°С и выше.
Во Владивостоке переменная облачность, в целом — без осадков. Жарко — до +28 градусов по Цельсия. Ветер северо-западный умеренный, но радует тот факт, что штиля, как вчера, не обещают, наоборот, ветерок будет сильный и хоть немного смягчит духоту.
К завтрашнему дню, обещают синоптики, погода изменится. В среду начнутся дожди.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как влияет жара и духота на жителей столицы ДФО.