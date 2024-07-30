Пошла жара: какие сюрпризы готовит Владивостоку сегодня погода?

Во Владивостоке переменная облачность, в целом — без осадков. Жарко — до +28 градусов по Цельсия. Ветер северо-западный умеренный, но радует тот факт, что штиля, как вчера, не обещают, наоборот, ветерок будет сильный и хоть немного смягчит духоту.