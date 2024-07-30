«Мокрый апокалипсис» все-таки грозит Приморью? Что будет в крае после жары и духоты?

Кроме того, на территорию Приморья вторгнется охотоморский фронт, что приведет к усилению северо-восточного ветра на восточном побережье и к похолоданию. Ночью температура воздуха будет колебаться от +17 °C на востоке до +25°C на юго-западе. Днем на западе края будет жарко и душно, с температурой от +24 до +32 °C, во Владивостоке будет такая же погода. На востоке ожидается похолодание с температурой от +16 до +23 °C.