«Мокрый апокалипсис» все-таки грозит Приморью? Что будет в крае после жары и духоты?

Posted 29 июля, 23:48
Published 29 июля, 23:48
Modified 29 июля, 23:51
Updated 29 июля, 23:51
Предупреждение №1 в Приморье обновится — краю снова будут грозить серьезные осадки и сильный ветер. Еще с начала июля метеоблог «Маглипогода» предупреждал о приближении тайфуна «Гаеми». Его угроза в Приморье пока миновала, но отголоски фронта могут серьезно повлиять на погоду в крае.
30 и 31 июля на территории Приморья сохранится переменчивая погода преимущественно без осадков, но уже 1 августа южные и северные воздушные массы столкнутся над краем и принесут сильные дожди.
Кроме того, на территорию Приморья вторгнется охотоморский фронт, что приведет к усилению северо-восточного ветра на восточном побережье и к похолоданию. Ночью температура воздуха будет колебаться от +17 °C на востоке до +25°C на юго-западе. Днем на западе края будет жарко и душно, с температурой от +24 до +32 °C, во Владивостоке будет такая же погода. На востоке ожидается похолодание с температурой от +16 до +23 °C.
Туманы возможны, особенно на побережье. Похолодание затронет южное побережье края, там станет не так душно. Днем 31 июля в крае ожидается ухудшение погоды из-за тайфуна Гаеми, основная часть осадков выпадет в северной части края.
Ближе ко второй половине дня 1 августа циклон покинет край, осадки прекратятся. Во многих районах снова станет жарко и душно. Местами продолжатся ливни и грозы, но территории, которые останутся под влиянием циклона, сместятся на восток.
2 и 3 августа погоду будет определять полярный фронт, который столкнется с холодным воздухом с востока. Ожидается нестабильная переменчивая погода с кратковременными дождями, ливнями и грозами. Борьба теплого и влажного воздуха с холодным может вызвать обострение полярного фронта. Прогнозируемые дожди только усугубят ситуацию с наводнением в Приморском крае, особенно на севере. Важно быть внимательными и остерегаться возможных последствий.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье друг друга будут сменять жара, туманы и ливни.