Ссылки на онлайн-трансляцию «Прямого разговора» (16+) с Олегом Кожемяко

Posted 30 июля, 03:02
Published 30 июля, 03:02
Modified 30 июля, 03:05
Updated 30 июля, 03:05
В частности, речь идёт об официальных аккаунтах главы региона:
Также трансляция будет вестись в официальных аккаунтах правительства Приморского края в социальных сетях:
Также вести трансляцию будет Центр управления регионом — https://t.me/tsur25
Кроме того, желающие следить за трансляцией, смогут это сделать также на телеканалах и видео-сервисах:
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие телеканалы будут транслировать беседу главы Приморского края с земляками.