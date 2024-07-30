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Posted 30 июля, 03:02

Published 30 июля, 03:02

Modified 30 июля, 03:05

Updated 30 июля, 03:05

Ссылки на online трансляцию «Прямого разговора» (16+) с губернатором Приморья

Ссылки на онлайн-трансляцию «Прямого разговора» (16+) с Олегом Кожемяко

30 июля 2024, 03:02
Фото: vostokmedia.com.

Ссылки на online трансляцию «Прямого разговора» (16+) с губернатором Приморья

Сюжет
Губернатор
Следить за «Прямым разговором» (16+), который проведет губернатор Приморского края Олег Кожемяко сегодня, приморцы смогут в социальных сетях. И не только.

В частности, речь идёт об официальных аккаунтах главы региона:

Также трансляция будет вестись в официальных аккаунтах правительства Приморского края в социальных сетях:

Также вести трансляцию будет Центр управления регионом — https://t.me/tsur25

Кроме того, желающие следить за трансляцией, смогут это сделать также на телеканалах и видео-сервисах:

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие телеканалы будут транслировать беседу главы Приморского края с земляками.

Губернатор Приморского края проведет прямой разговор с земляками сегодня
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#Новости#Общество#Владивосток#Олег Кожемяко#Приморский край#Губернатор#Приморье#Прямой разговор#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
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