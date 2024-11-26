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Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024

Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024

Более недели жители Приморья отправляли свои вопросы главе края. В телеграм-канале Олега Кожемяко накопилось около 1500 сообщений. Также приморцы пользовались специально созданным чат-ботом для обращения. Сегодня, 30 июля 2024 года в прямом эфире, Олег Николаевич постарается ответить на самые актуальные вопросы.
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26 ноября
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26 ноября, 09:49
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26 ноября, 09:42
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26 ноября, 09:24

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