«Тушил пламя около АЗС»: подробности «адской» поездки горящего авто во Владивостоке

В социальных сетях появилась информация о том, чем закончилась экстремальная поездка. Подписчики новых медиа сообщили, что автомобиль успешно потушен с помощью неравнодушных горожан и пожарных. Опасных последствий удалось избежать около заправки, которую видно на кадрах с видеорегистратора.