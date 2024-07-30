«Тушил пламя около АЗС»: подробности «адской» поездки горящего авто во Владивостоке

Posted 30 июля, 07:01
Published 30 июля, 07:01
Modified 30 июля, 07:03
Updated 30 июля, 07:03
В новых медиа появились чудовищные кадры со вспыхнувшим Land Rover на одной из улиц Владивостока. Машина с горящим дном проехалась под возгласы перепуганных очевидцев и скрылась из зоны видимости.
Жители дальневосточной столицы с переживанием обсудили огненную неисправность внедорожника. Также приморцы задались вопросом: что же случилось дальше?
В социальных сетях появилась информация о том, чем закончилась экстремальная поездка. Подписчики новых медиа сообщили, что автомобиль успешно потушен с помощью неравнодушных горожан и пожарных. Опасных последствий удалось избежать около заправки, которую видно на кадрах с видеорегистратора.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало видео с места инцидента. В камеру видеорегистратора попал горящий автомобиль.