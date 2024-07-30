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Posted 30 июля, 07:01

Published 30 июля, 07:01

Modified 30 июля, 07:03

Updated 30 июля, 07:03

Выяснены детали жуткой поездки мужчины во вспыхнувшем внедорожнике в Приморье

«Тушил пламя около АЗС»: подробности «адской» поездки горящего авто во Владивостоке

30 июля 2024, 07:01
Фото: 1MI.

Выяснены детали жуткой поездки мужчины во вспыхнувшем внедорожнике в Приморье

Сюжет
Пожар
Жители Приморского края требовали продолжения истории об объятой пламенем машине. Чем же закончилось фееричное шоу? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

В новых медиа появились чудовищные кадры со вспыхнувшим Land Rover на одной из улиц Владивостока. Машина с горящим дном проехалась под возгласы перепуганных очевидцев и скрылась из зоны видимости.

Жители дальневосточной столицы с переживанием обсудили огненную неисправность внедорожника. Также приморцы задались вопросом: что же случилось дальше?

В социальных сетях появилась информация о том, чем закончилась экстремальная поездка. Подписчики новых медиа сообщили, что автомобиль успешно потушен с помощью неравнодушных горожан и пожарных. Опасных последствий удалось избежать около заправки, которую видно на кадрах с видеорегистратора.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало видео с места инцидента. В камеру видеорегистратора попал горящий автомобиль.

«Все сигналили и кричали»: внедорожник вспыхнул на ходу во Владивостоке — видео
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