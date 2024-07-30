Зубчик чеснока в попку и безопасный гвоздь: ТОП глупых вопросов медику из Приморья

Бывают и довольно адекватные вопросы — можно ли обнаружить метастазы при гастроскопии. Через несколько месяцев прилетает еще одно сообщение — проверяться ли на бешенство после укуса морской свинки. Видимо, проверившись, подписчик держит любимого блогера в курсе и сообщает — у него все хорошо.