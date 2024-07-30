Зубчик чеснока в попку и безопасный гвоздь: ТОП глупых вопросов медику из Приморья

Posted 30 июля, 00:52
Published 30 июля, 00:52
Modified 30 июля, 00:54
Updated 30 июля, 00:54
Фельдшер-блогер из Владивостока Инесса Колпакова поделилась на своей странице в сети вопросами, которые ей задают подписчики. Оказывается, люди не только пытаются проконсультироваться у нее в «личке», но и требуют узнать, где едет бригада скорой помощи. В Ульяновске.
Бывают и довольно адекватные вопросы — можно ли обнаружить метастазы при гастроскопии. Через несколько месяцев прилетает еще одно сообщение — проверяться ли на бешенство после укуса морской свинки. Видимо, проверившись, подписчик держит любимого блогера в курсе и сообщает — у него все хорошо.
Некоторые «пациенты» просят рассказать, как «не больно» сломать ногу человеку. Не получив ответа они начинают ругаться и названивать медику.
Зубчик чеснока в попке ребенка вызвал покраснение и зуд — удивительно. С вопросом «может ли чеснок как-то навредить ребенку» родители все равно обращаются не в поликлинику, а в личные сообщения Колпаковой.
Родственники потенциальных посетителей вытрезвителя тоже приходят ругаться: скорая почему-то отказывается забирать «пациента», медики советуют сразу вызывать нарколога.
Гвоздь программы — гвоздь в ногу. Будет ли что-то, если наступить всего на один, спрашивают дорогие онлайн-пациенты.
Сама Инесса остается, как сейчас говорят, на позитиве: странные и смешные вопросы собирает в отдельную подборку, которой делится на своей странице в Instagram*.
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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