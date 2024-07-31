«А что нам этот шторм?»: волны и течение не пугают отдыхающих в Приморье — видео

Posted 31 июля, 05:28
Published 31 июля, 05:28
Modified 31 июля, 05:30
Updated 31 июля, 05:30
Купаться в шторм — традиционная приморская забава. Почти на каждом пляже найдутся смельчаки, которым совсем не страшна волна. На одном из приморских курортов отдыхающие заметили мужчину, который в такую погоду повел детей купаться. Окружающие были в ужасе — многим даже смотреть на такие волны страшно.
Очевидцы записали видео на пляже. Волна немаленькая, возможно, есть и течение.
Отдыхающие надеются, что отдых семьи, за которую они переживали, пройдет спокойно и без приключений.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на пляжах Приморья не протолкнуться.