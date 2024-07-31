«А что нам этот шторм?»: волны и течение не пугают отдыхающих в Приморье — видео

Купаться в шторм — традиционная приморская забава. Почти на каждом пляже найдутся смельчаки, которым совсем не страшна волна. На одном из приморских курортов отдыхающие заметили мужчину, который в такую погоду повел детей купаться. Окружающие были в ужасе — многим даже смотреть на такие волны страшно.