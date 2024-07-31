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Posted 31 июля, 05:28

Published 31 июля, 05:28

Modified 31 июля, 05:30

Updated 31 июля, 05:30

Бесстрашные отдыхающие продолжают купаться в шторм в Приморском крае

«А что нам этот шторм?»: волны и течение не пугают отдыхающих в Приморье — видео

31 июля 2024, 05:28
Фото: 1MI.

Бесстрашные отдыхающие продолжают купаться в шторм в Приморском крае

Сюжет
Погода
Семья, которая отправилась купаться в шторм, попала на камеру в Приморье. В новых медиа появилось видео от других отдыхающих: они переживали за соседей по пляжу.

Купаться в шторм — традиционная приморская забава. Почти на каждом пляже найдутся смельчаки, которым совсем не страшна волна. На одном из приморских курортов отдыхающие заметили мужчину, который в такую погоду повел детей купаться. Окружающие были в ужасе — многим даже смотреть на такие волны страшно.

Очевидцы записали видео на пляже. Волна немаленькая, возможно, есть и течение.

Отдыхающие надеются, что отдых семьи, за которую они переживали, пройдет спокойно и без приключений.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на пляжах Приморья не протолкнуться.

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