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Posted 31 июля, 04:20

Published 31 июля, 04:20

Modified 31 июля, 04:22

Updated 31 июля, 04:22

Забитый под завязку пляж Приморского края попал на видео

«Изнуряющий отдых»: туристы заполнили под завязку популярный пляж Приморья — видео

31 июля 2024, 04:20
Фото: vostokmedia.com.

Забитый под завязку пляж Приморского края попал на видео

Сюжет
Туристы
Путешественники устроили настоящий аншлаг на одном из берегов Приморского края. Еще немного и отдыхающим придется бороться за место под солнцем.

Путешественники с упоением наслаждаются последними деньками отдыха у моря в Андреевке. Ведь совсем скоро мощные осадки обрушатся на Приморье и пляжный досуг станет весьма опасным занятием.

Несмотря на затопления дорог и предстоящую непогоду, летний сезон в самом разгаре, сообщают новые медиа. На одном из берегов в Хасанском округе людей настолько много, что и яблоку упасть негде.

«К обеду найти свободное место под солнцем стало настоящим испытанием», — отметили очевидцы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае отчаянные туристы добираются до пляжей при помощи буксировки.

Отдохнуть любой ценой: спецтехника доставляет туристов на пляжи Приморья — фото
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