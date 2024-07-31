«Изнуряющий отдых»: туристы заполнили под завязку популярный пляж Приморья — видео

Posted 31 июля, 04:20
Published 31 июля, 04:20
Modified 31 июля, 04:22
Updated 31 июля, 04:22
Путешественники с упоением наслаждаются последними деньками отдыха у моря в Андреевке. Ведь совсем скоро мощные осадки обрушатся на Приморье и пляжный досуг станет весьма опасным занятием.
Несмотря на затопления дорог и предстоящую непогоду, летний сезон в самом разгаре, сообщают новые медиа. На одном из берегов в Хасанском округе людей настолько много, что и яблоку упасть негде.
«К обеду найти свободное место под солнцем стало настоящим испытанием», — отметили очевидцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае отчаянные туристы добираются до пляжей при помощи буксировки.