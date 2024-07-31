Прогнозы печальные: что ждет осужденного в Приморье американского сержанта в США?

Posted 31 июля, 01:32
Published 31 июля, 01:32
Modified 31 июля, 01:34
Updated 31 июля, 01:34
Появились подробности из жизни американского военного, который осужден за кражу и угрозу убийством во Владивостоке. Ранее обвиняемый иностранец даже сотрудничал со следствием.
Армия США не выплачивает жалование Блэку. Более того, его могут привлечь к ответственности по возвращении в Соединенные штаты, сообщает представительство МИД во Владивостоке со ссылкой на Reuters. Сержант, как минимум, нарушил армейские правила, вступив во внебрачную связь и пролетев на самолете в Приморье через Китай.
Осужденный остался без зарплаты, в том числе без жилищного пособия, от которого зависят супруга и дочь Гордона Блэка.
Также военные предполагают, что сержанта ждет участь Трэвиса Кинга, который сбежал в Северную Корею, где его задержали. Когда Америка добилась освобождения рядового, армия предъявила ему обвинения в преступлениях, в том числе дезертирство, сообщает Reuters.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жена Гордона Блэка поведала свою версию событий, произошедших во Владивостоке.