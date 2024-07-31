Прогнозы печальные: что ждет осужденного в Приморье американского сержанта в США?

Армия США не выплачивает жалование Блэку. Более того, его могут привлечь к ответственности по возвращении в Соединенные штаты, сообщает представительство МИД во Владивостоке со ссылкой на Reuters. Сержант, как минимум, нарушил армейские правила, вступив во внебрачную связь и пролетев на самолете в Приморье через Китай.