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Posted 31 июля, 01:32

Published 31 июля, 01:32

Modified 31 июля, 01:34

Updated 31 июля, 01:34

Какая судьба ждет солдата из США после освобождения в Приморском крае?

Прогнозы печальные: что ждет осужденного в Приморье американского сержанта в США?

31 июля 2024, 01:32
Фото: Изображение Midjourney.

Какая судьба ждет солдата из США после освобождения в Приморском крае?

Сюжет
Кража
Военного, который осужден за преступления в Приморском крае, уже лишили денежных выплат. Представители армии Соединенных штатов предполагают, что в Америке Гордона Блэка ждет весьма грустный расклад.

Появились подробности из жизни американского военного, который осужден за кражу и угрозу убийством во Владивостоке. Ранее обвиняемый иностранец даже сотрудничал со следствием.

Армия США не выплачивает жалование Блэку. Более того, его могут привлечь к ответственности по возвращении в Соединенные штаты, сообщает представительство МИД во Владивостоке со ссылкой на Reuters. Сержант, как минимум, нарушил армейские правила, вступив во внебрачную связь и пролетев на самолете в Приморье через Китай.

Осужденный остался без зарплаты, в том числе без жилищного пособия, от которого зависят супруга и дочь Гордона Блэка.

Также военные предполагают, что сержанта ждет участь Трэвиса Кинга, который сбежал в Северную Корею, где его задержали. Когда Америка добилась освобождения рядового, армия предъявила ему обвинения в преступлениях, в том числе дезертирство, сообщает Reuters.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жена Гордона Блэка поведала свою версию событий, произошедших во Владивостоке.

Жена задержанного во Владивостоке американского солдата рассказала о случившемся
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