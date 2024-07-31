«Тошнотворный бонус»: солянка с сюрпризом попалась женщине в Приморье — видео

Posted 31 июля, 03:25
Published 31 июля, 03:25
Modified 31 июля, 03:27
Updated 31 июля, 03:27
Трапеза жительницы Уссурийска закончилась, не успев начаться. В новых медиа появился видеоролик со вскрытой упаковкой солянки из морской капусты и тельцем мелкого животного, которое очень напоминало мышь.
Женщина заявила, что успела съесть две ложки блюда. После чего заметила в таре нечто твердое.
«Я сначала подумала, что капуста засохла», — отметила горожанка.
Вероятно, теперь женщине предстоит пройти обследование, чтобы исключить заражение опасными недугами. Ведь грызуны нередко являются разносчиками инфекций и серьезных болезней.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в общественных пространствах Владивостока проходит дератизация.