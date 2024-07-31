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Posted 31 июля, 03:25

Published 31 июля, 03:25

Modified 31 июля, 03:27

Updated 31 июля, 03:27

Солянку с ужасающим ингредиентом купила жительница Приморского края

«Тошнотворный бонус»: солянка с сюрпризом попалась женщине в Приморье — видео

31 июля 2024, 03:25
Фото: kandinsky.

Солянку с ужасающим ингредиентом купила жительница Приморского края

Сюжет
Безопасность
В Уссурийске прием пищи обернулся настоящим кошмаром для горожанки. Женщина обнаружила мертвого разносчика инфекций прямо у себя в тарелке.

Трапеза жительницы Уссурийска закончилась, не успев начаться. В новых медиа появился видеоролик со вскрытой упаковкой солянки из морской капусты и тельцем мелкого животного, которое очень напоминало мышь.

Женщина заявила, что успела съесть две ложки блюда. После чего заметила в таре нечто твердое.

«Я сначала подумала, что капуста засохла», — отметила горожанка.

Вероятно, теперь женщине предстоит пройти обследование, чтобы исключить заражение опасными недугами. Ведь грызуны нередко являются разносчиками инфекций и серьезных болезней.

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