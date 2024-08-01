9 машин в канаве: массовое ДТП произошло на трассе в Приморье — видео

Posted 1 августа, 00:43
Published 1 августа, 00:43
Modified 1 августа, 00:45
Updated 1 августа, 00:45
Между Черниговкой и Дмитриевкой произошло серьезное ДТП с участием нескольких легковых машин и одного грузового авто. Транспорт, перевозивший легковушки, угодил в кювет. Вероятно, пострадал только большегруз с прицепом.
Как крупногабаритная техника очутилась за леерным ограждением — неизвестно. Не исключено, что всему виной мокрый асфальт и обстоятельства на проезжей части. Очевидцы предполагают, что водителю несказанно повезло обойтись без столкновения на дороге.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии, в результате которой мужчина получил серьезную травму головы во Владивостоке. На место ДТП прибыли спасатели, скорая и полиция.