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Posted 1 августа, 00:43

Published 1 августа, 00:43

Modified 1 августа, 00:45

Updated 1 августа, 00:45

9 автомобилей слетело с дороги в результате аварии в Приморском крае

9 машин в канаве: массовое ДТП произошло на трассе в Приморье — видео

1 августа 2024, 00:43
Фото: 1MI.

9 автомобилей слетело с дороги в результате аварии в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Массовое дорожное происшествие случилось на автодороге в Приморском крае. Обстоятельства инцидента неизвестны, но кадры, сделанные после аварии, изумили многих.

Между Черниговкой и Дмитриевкой произошло серьезное ДТП с участием нескольких легковых машин и одного грузового авто. Транспорт, перевозивший легковушки, угодил в кювет. Вероятно, пострадал только большегруз с прицепом.

Как крупногабаритная техника очутилась за леерным ограждением — неизвестно. Не исключено, что всему виной мокрый асфальт и обстоятельства на проезжей части. Очевидцы предполагают, что водителю несказанно повезло обойтись без столкновения на дороге.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии, в результате которой мужчина получил серьезную травму головы во Владивостоке. На место ДТП прибыли спасатели, скорая и полиция.

Голова пробита: скорая, МЧС и полиция прибыли на место жуткого ДТП в Приморье — видео
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