Душевнобольной отчим невиновен: раскрыто чудовищное убийство девочки в Приморье

Posted 31 июля, 23:06
Published 31 июля, 23:06
Modified 31 июля, 23:08
Updated 31 июля, 23:08
В Приморье раскрыто убийство 13-летнего ребенка, случившееся в 2005 году на ферме в селе Соловей Ключ, сообщает пресс-служба следственного комитета.
По версии следствия, бывший работник сельхозпредприятия поссорился с девочкой, которая подрабатывала на ферме. Мужчина ударил подростка лопатой за отказ убираться в курятнике. Пострадавшая убежала в лес и умерла там от ранения. Обвиняемый нашел тело убитой и закопал его.
Отчим потерпевшей, имеющий психическое расстройство, признался в чудовищном преступлении. Тем не менее, его вину не установили, после чего с него были сняты все обвинения.
В ноябре 2023 года следователи опросили практически всех сельчан и нашли человека, чья информация помогла раскрыть убийство. Показания свидетеля и подозреваемого были проверены на полиграфе. Более того, обвиняемый продемонстрировал на манекене, как расправился с жертвой, и показал место, где закопал тело девочки.
Предполагаемый убийца заключен под стражу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина спрятал тело жертвы в бочку с мусором.