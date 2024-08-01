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Posted 31 июля, 23:06

Published 31 июля, 23:06

Modified 31 июля, 23:08

Updated 31 июля, 23:08

Раскрыто жестокое убийство ребенка 19-летней давности в Приморском крае

Душевнобольной отчим невиновен: раскрыто чудовищное убийство девочки в Приморье

31 июля 2024, 23:06
Фото: 1MI.

Раскрыто жестокое убийство ребенка 19-летней давности в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае нашли убийцу, который расправился с подростком в 2005 году. Сначала вину за преступление взял отчим, но следователи выяснили, кто на самом деле нашел раненную девочку в лесу и закопал ее.

В Приморье раскрыто убийство 13-летнего ребенка, случившееся в 2005 году на ферме в селе Соловей Ключ, сообщает пресс-служба следственного комитета.

По версии следствия, бывший работник сельхозпредприятия поссорился с девочкой, которая подрабатывала на ферме. Мужчина ударил подростка лопатой за отказ убираться в курятнике. Пострадавшая убежала в лес и умерла там от ранения. Обвиняемый нашел тело убитой и закопал его.

Отчим потерпевшей, имеющий психическое расстройство, признался в чудовищном преступлении. Тем не менее, его вину не установили, после чего с него были сняты все обвинения.

В ноябре 2023 года следователи опросили практически всех сельчан и нашли человека, чья информация помогла раскрыть убийство. Показания свидетеля и подозреваемого были проверены на полиграфе. Более того, обвиняемый продемонстрировал на манекене, как расправился с жертвой, и показал место, где закопал тело девочки.

Предполагаемый убийца заключен под стражу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина спрятал тело жертвы в бочку с мусором.

«Лишил жизни одним ударом»: в Приморье убийца спрятал свою жертву в бочке с мусором
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