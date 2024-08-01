Душевнобольной отчим невиновен: раскрыто чудовищное убийство девочки в Приморье

Раскрыто жестокое убийство ребенка 19-летней давности в Приморском крае

Сюжет Уголовное дело

В Приморском крае нашли убийцу, который расправился с подростком в 2005 году. Сначала вину за преступление взял отчим, но следователи выяснили, кто на самом деле нашел раненную девочку в лесу и закопал ее.