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Posted 1 августа, 07:16

Published 1 августа, 07:16

Modified 1 августа, 07:26

Updated 1 августа, 07:26

Осадки в виде помоев ударили во Владивостоке — подробности от пострадавшей

Осадки в виде помоев ударили во Владивостоке — подробности от пострадавшей

1 августа 2024, 07:16
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Погода
Женщина бьет тревогу — во Владивостоке орудуют «добросердечные» горожане, которые создают непогоду собственными руками. Последствия «осадков» дурно пахнут под окнами многоэтажки.

Жители Владивостока стали свидетелями возмутительного деяния в районе Вторая речка. На Русской из окна многоэтажки рука, которая предположительно принадлежит женщине, бросала хлеб на прохожих, сообщают новые медиа.

Возмущения пострадавшей от «обстрела» мучными изделиями не повлияли на зловещую руку, — человек продолжил атаковать соседей под окнами.

Очевидица предостерегает горожан от деяний неизвестного лица.

«Будьте бдительны и осторожны, проходя по тротуару мимо этого дома», — заявила девушка.

Жильцы первых этажей злосчастного дома тоже страдают от джанк фуда. По данным новых медиа, под их окнами красуются помои, которые выливают с верхних квартир. Таким образом соседи подкармливают кошек и голубей, отметили в соцсетях.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнегорске женщина поселила в своей квартире сорок кошек.

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