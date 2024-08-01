Прогноз аномалий на август: какие районы Приморья пострадают от интенсивных осадков?

По прогнозам специалистов, в августе 2024 года среднемесячная температура воздуха будет колебаться в пределах нормы — 17 — 24 ºС. Непогода тоже не должна удивить местное население, — осадков выпадет около среднего многолетнего количества. Только вот в северных районах и на юго-востоке края дождей ожидается больше, чем обычно.