Прогноз аномалий на август: какие районы Приморья пострадают от интенсивных осадков?

Posted 31 июля, 23:47
Published 31 июля, 23:47
Modified 31 июля, 23:51
Updated 31 июля, 23:51
По данным «Примгидромета», погодная обстановка в регионе может осложниться в последний летний месяц, — в августе чаще всего бывают тайфуны и дождевые паводки.
По прогнозам специалистов, в августе 2024 года среднемесячная температура воздуха будет колебаться в пределах нормы — 17 — 24 ºС. Непогода тоже не должна удивить местное население, — осадков выпадет около среднего многолетнего количества. Только вот в северных районах и на юго-востоке края дождей ожидается больше, чем обычно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очередной циклон наведался в Приморский край.