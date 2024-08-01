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Posted 31 июля, 23:47

Published 31 июля, 23:47

Modified 31 июля, 23:51

Updated 31 июля, 23:51

Об августовских аномальных осадках в Приморском крае рассказали синоптики

Прогноз аномалий на август: какие районы Приморья пострадают от интенсивных осадков?

31 июля 2024, 23:47
Фото: 1MI.

Об августовских аномальных осадках в Приморском крае рассказали синоптики

Сюжет
Погода
Нередко последний месяц лета щедро «одаривает» Приморский край мощными ливнями. Вероятность тайфунов тоже увеличивается в августе.

По данным «Примгидромета», погодная обстановка в регионе может осложниться в последний летний месяц, — в августе чаще всего бывают тайфуны и дождевые паводки.

По прогнозам специалистов, в августе 2024 года среднемесячная температура воздуха будет колебаться в пределах нормы — 17 — 24 ºС. Непогода тоже не должна удивить местное население, — осадков выпадет около среднего многолетнего количества. Только вот в северных районах и на юго-востоке края дождей ожидается больше, чем обычно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очередной циклон наведался в Приморский край.

Сильные порывы ветра и гроза: мощные дожди ударят в некоторых районах Приморья
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