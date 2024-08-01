Похитителя маленького мальчика из Владивостока задержали — видео

Posted 1 августа, 01:24
Published 1 августа, 01:24
Modified 1 августа, 01:26
Updated 1 августа, 01:26
Следователи СКР задержали мужчину, подозреваемого в незаконном лишении свободы ребенка во Владивостоке.
Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю начали расследование уголовного дела о похищении младшеклассника на Ладыгина во Владивостоке. Подозреваемого в совершении преступления задержали в соответствии со статьей УПК РФ.
По информации следователей, 30 июля 2024 года мужчина приехал на автомобиле во двор дома на улице Ладыгина и похитил маленького мальчика, заставив его сесть в машину. Затем он перевез ребенка в другой двор и потребовал, чтобы тот извинился перед дочерью подозреваемого.
Следствие избрало меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «воспитатель» чужого ребенка стал фигурантом уголовного дела.