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Posted 1 августа, 01:24

Published 1 августа, 01:24

Modified 1 августа, 01:26

Updated 1 августа, 01:26

СКР задержал мужчину по делу о незаконном лишении свободы ребенка в Приморье

Похитителя маленького мальчика из Владивостока задержали — видео

1 августа 2024, 01:24
Фото: 1MI.

СКР задержал мужчину по делу о незаконном лишении свободы ребенка в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Следователи задержали жителя Владивостока по подозрению в незаконном лишении ребенка свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Следователи СКР задержали мужчину, подозреваемого в незаконном лишении свободы ребенка во Владивостоке.

Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю начали расследование уголовного дела о похищении младшеклассника на Ладыгина во Владивостоке. Подозреваемого в совершении преступления задержали в соответствии со статьей УПК РФ.

По информации следователей, 30 июля 2024 года мужчина приехал на автомобиле во двор дома на улице Ладыгина и похитил маленького мальчика, заставив его сесть в машину. Затем он перевез ребенка в другой двор и потребовал, чтобы тот извинился перед дочерью подозреваемого.

Следствие избрало меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «воспитатель» чужого ребенка стал фигурантом уголовного дела.

«Воспитатель» чужого ребенка из Приморья стал фигурантом уголовного дела
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