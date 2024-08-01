Похитителя маленького мальчика из Владивостока задержали — видео

По информации следователей, 30 июля 2024 года мужчина приехал на автомобиле во двор дома на улице Ладыгина и похитил маленького мальчика, заставив его сесть в машину. Затем он перевез ребенка в другой двор и потребовал, чтобы тот извинился перед дочерью подозреваемого.