«Морозный» август: похолодание до 9°C ожидается в Приморском крае

Posted 2 августа, 04:04
Published 2 августа, 04:04
Modified 2 августа, 04:06
Updated 2 августа, 04:06
По данным «Примгидромета», на следующей неделе континентальные районы края окажутся в теплом секторе китайского циклона. Побережье окажется под воздействием гребня охотского антициклона, — осадков не ожидается. Минимальная температура будет колебаться от 16 до 21 °C, на востоке — 9 — 15 °C. Максимальная составит 25 — 31 °C, на побережье — 18 — 24 °C.
В среду, 7 августа, атмосферные фронты вызовут осадки. Облачность увеличит ночные температуры и понизит дневные.
Во Владивостоке неделя начнется с туманов и мороси в утренние часы. В понедельник ожидается сильный ветер. Минимальные температуры воздуха составят 17 — 19 °C, а максимальные 20 — 23 °C. Во вторник ветер стихнет и столбики термометров поднимутся на 1 — 2 градуса. В среду дальневосточную столицу накроет дождь. Воздух прогреется до 20 — 25 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мучительной погоде, которая настигнет Приморский край сегодня.