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Posted 2 августа, 04:04

Published 2 августа, 04:04

Modified 2 августа, 04:06

Updated 2 августа, 04:06

Невероятно низкая температура воздуха ошарашит жителей Приморья в начале августа

«Морозный» август: похолодание до 9°C ожидается в Приморском крае

2 августа 2024, 04:04
Фото: vostokmedia.com.

Невероятно низкая температура воздуха ошарашит жителей Приморья в начале августа

Сюжет
Погода
Лето в самом разгаре, но совсем скоро в Приморском крае станет невероятно холодно. После понижения температур, по региону ударят очередные атмосферные фронты.

По данным «Примгидромета», на следующей неделе континентальные районы края окажутся в теплом секторе китайского циклона. Побережье окажется под воздействием гребня охотского антициклона, — осадков не ожидается. Минимальная температура будет колебаться от 16 до 21 °C, на востоке — 9 — 15 °C. Максимальная составит 25 — 31 °C, на побережье — 18 — 24 °C.

В среду, 7 августа, атмосферные фронты вызовут осадки. Облачность увеличит ночные температуры и понизит дневные.

Во Владивостоке неделя начнется с туманов и мороси в утренние часы. В понедельник ожидается сильный ветер. Минимальные температуры воздуха составят 17 — 19 °C, а максимальные 20 — 23 °C. Во вторник ветер стихнет и столбики термометров поднимутся на 1 — 2 градуса. В среду дальневосточную столицу накроет дождь. Воздух прогреется до 20 — 25 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мучительной погоде, которая настигнет Приморский край сегодня.

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