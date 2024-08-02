«Морозный» август: похолодание до 9°C ожидается в Приморском крае

Во Владивостоке неделя начнется с туманов и мороси в утренние часы. В понедельник ожидается сильный ветер. Минимальные температуры воздуха составят 17 — 19 °C, а максимальные 20 — 23 °C. Во вторник ветер стихнет и столбики термометров поднимутся на 1 — 2 градуса. В среду дальневосточную столицу накроет дождь. Воздух прогреется до 20 — 25 °C.