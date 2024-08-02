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Posted 1 августа, 23:51

Published 1 августа, 23:51

Modified 1 августа, 23:53

Updated 1 августа, 23:53

30°C жары и сильные дожди ожидаются в Приморье

Страдания продолжаются: жара и ливни устроят парилку в Приморском крае

1 августа 2024, 23:51
Фото: 1MI.

30°C жары и сильные дожди ожидаются в Приморье

Сюжет
Погода
Атмосферные фронты насылают на Приморский край бесчисленное количество осадков на протяжении всего летнего сезона. Сегодня ударят очередные ливни по региону.

По данным «Примгидромета», погоду в регионе вновь определят атмосферные фронты. После обеда в некоторых районах умеренные осадки сменятся ливнями и грозами. Воздух прогреется до 19 — 30 °C.

Во Владивостоке вечером морось сменится дождем. Столбики термометров поднимутся до 24 — 26 °C.

В Уссурийске после полудня ожидаются небольшие осадки с грозами. Максимальный температурный фон составит 28 — 30 °C.

В Находке прогнозируются морось, туман и слабое дуновение ветра. Днем температура воздуха будет колебаться от 25 до 27 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 24°C;
  • Залив Находка — 20°C;
  • Залив Посьета — 25°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие погодные аномалии наведаются в Приморье под влиянием последнего летнего месяца.

Прогноз аномалий на август: какие районы Приморья пострадают от интенсивных осадков?
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