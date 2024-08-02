Страдания продолжаются: жара и ливни устроят парилку в Приморском крае

Posted 1 августа, 23:51
Published 1 августа, 23:51
Modified 1 августа, 23:53
Updated 1 августа, 23:53
По данным «Примгидромета», погоду в регионе вновь определят атмосферные фронты. После обеда в некоторых районах умеренные осадки сменятся ливнями и грозами. Воздух прогреется до 19 — 30 °C.
Во Владивостоке вечером морось сменится дождем. Столбики термометров поднимутся до 24 — 26 °C.
В Уссурийске после полудня ожидаются небольшие осадки с грозами. Максимальный температурный фон составит 28 — 30 °C.
В Находке прогнозируются морось, туман и слабое дуновение ветра. Днем температура воздуха будет колебаться от 25 до 27 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие погодные аномалии наведаются в Приморье под влиянием последнего летнего месяца.