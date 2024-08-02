Оставайтесь дома и будьте готовы: МЧС предупредило приморцев о шторме

Спасатели напоминают правила безопасности, которые следует соблюдать в таких случаях: не стоит отправляться в походы и уж тем более на отдых на побережье, захватив с собой стариков и детей. Владельцам лодок и катеров не стоит выходить в море. Сильный ветер может вызвать падение плохо закреплённых конструкций, поэтому лучше не выходить на улицу, остаться дома. А поскольку возможен выход рек из берегов, то лучше подготовиться к паводку: убрать имущество с низких мест и поднять его на возвышенность, вторые этажи или чердаки; прочистить ливневые и водосбросные канавы от мусора; закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях; подготовить «тревожный чемоданчик» с документами, запасом воды, теплых вещей и необходимых вам или вашим близким лекарства. Позаботьтесь и о животных и птице — переведите их из подтапливаемых помещений в безопасное место.