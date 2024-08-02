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Posted 2 августа, 05:48

Published 2 августа, 05:48

Modified 2 августа, 05:50

Updated 2 августа, 05:50

О приближающихся сильных ливнях предупредило МЧС Приморского края

Оставайтесь дома и будьте готовы: МЧС предупредило приморцев о шторме

2 августа 2024, 05:48
Фото: vostokmedia.com.

О приближающихся сильных ливнях предупредило МЧС Приморского края

Сюжет
Безопасность
Уже сегодня вечером и в ночь на 3 августа в Приморском крае — в его западных, центральных и северо-восточных районах — пройдут сильные и очень сильные ливневые дожди. Да еще и с ветром. Шторм грядёт!

Столь сильные осадки могут усложнить и без того непростую паводковую ситуацию на реках центральных, западных, северных районов, сообщили в пресс-службе МЧС Приморского края.

— Продолжится развитие дождевого паводка с дополнительным подъемом воды на 30-150 сантиметров, — рассказали в пресс-службе ведомства. — На отдельных участках рек ожидается достижение критических отметок с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов. Наиболее паводкоопасные районы: Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Лесозаводский, Кировский, Черниговский.

Спасатели напоминают правила безопасности, которые следует соблюдать в таких случаях: не стоит отправляться в походы и уж тем более на отдых на побережье, захватив с собой стариков и детей. Владельцам лодок и катеров не стоит выходить в море. Сильный ветер может вызвать падение плохо закреплённых конструкций, поэтому лучше не выходить на улицу, остаться дома. А поскольку возможен выход рек из берегов, то лучше подготовиться к паводку: убрать имущество с низких мест и поднять его на возвышенность, вторые этажи или чердаки; прочистить ливневые и водосбросные канавы от мусора; закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях; подготовить «тревожный чемоданчик» с документами, запасом воды, теплых вещей и необходимых вам или вашим близким лекарства. Позаботьтесь и о животных и птице — переведите их из подтапливаемых помещений в безопасное место.

И главное — помните: телефон спасения — 112.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чего ожидать от небесной канцелярии сегодня.

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