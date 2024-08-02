Оставайтесь дома и будьте готовы: МЧС предупредило приморцев о шторме

Posted 2 августа, 05:48
Published 2 августа, 05:48
Modified 2 августа, 05:50
Updated 2 августа, 05:50
Столь сильные осадки могут усложнить и без того непростую паводковую ситуацию на реках центральных, западных, северных районов, сообщили в пресс-службе МЧС Приморского края.
— Продолжится развитие дождевого паводка с дополнительным подъемом воды на 30-150 сантиметров, — рассказали в пресс-службе ведомства. — На отдельных участках рек ожидается достижение критических отметок с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов. Наиболее паводкоопасные районы: Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Лесозаводский, Кировский, Черниговский.
Спасатели напоминают правила безопасности, которые следует соблюдать в таких случаях: не стоит отправляться в походы и уж тем более на отдых на побережье, захватив с собой стариков и детей. Владельцам лодок и катеров не стоит выходить в море. Сильный ветер может вызвать падение плохо закреплённых конструкций, поэтому лучше не выходить на улицу, остаться дома. А поскольку возможен выход рек из берегов, то лучше подготовиться к паводку: убрать имущество с низких мест и поднять его на возвышенность, вторые этажи или чердаки; прочистить ливневые и водосбросные канавы от мусора; закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях; подготовить «тревожный чемоданчик» с документами, запасом воды, теплых вещей и необходимых вам или вашим близким лекарства. Позаботьтесь и о животных и птице — переведите их из подтапливаемых помещений в безопасное место.
И главное — помните: телефон спасения — 112.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чего ожидать от небесной канцелярии сегодня.