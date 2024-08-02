Расследование преступлений банды Алиева завершено во Владивостоке

Posted 1 августа, 23:43
Published 1 августа, 23:43
Modified 1 августа, 23:45
Updated 1 августа, 23:45
В пресс-службе управления СК РФ по Приморскому краю сообщили: следствие установило, что в 2017 году Агарагиб Алиев организовал банду (из троих своих знакомых) и руководил ею. Установлено пять случаев преступных действий участников банды против персонала незаконных казино Владивостока.
— В марте 2023 года рядом с кафе на улице Сахалинской обвиняемые напали на местного жителя, который хотел воспрепятствовать преступной деятельности банды, а также поставил под сомнение авторитет ее лидера. Агарабиб Алиев угрожал потерпевшему убийством и нанес ему удары пистолетом по голове. Затем обвиняемые скрылись. Потерпевшему оказана медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас все обвиняемые находятся под стражей. Главе банды, а также ее участникам Магомету Урусову, Саиду Казиеву, Геннадию Кондюрову — в зависимости от роли каждого в банде — предъявлены обвинение в бандитизме, в покушении на грабеж, разбое, вымогательстве и угрозе убийством.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в Приморье малолетнего вовлекли в банду.