Расследование преступлений банды Алиева завершено во Владивостоке

Сейчас все обвиняемые находятся под стражей. Главе банды, а также ее участникам Магомету Урусову, Саиду Казиеву, Геннадию Кондюрову — в зависимости от роли каждого в банде — предъявлены обвинение в бандитизме, в покушении на грабеж, разбое, вымогательстве и угрозе убийством.