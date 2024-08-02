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Posted 1 августа, 23:43

Published 1 августа, 23:43

Modified 1 августа, 23:45

Updated 1 августа, 23:45

Во Владивостоке под суд пойдут участники банды Агарагиба Алиева

Расследование преступлений банды Алиева завершено во Владивостоке

1 августа 2024, 23:43
Фото: 1MI.

Во Владивостоке под суд пойдут участники банды Агарагиба Алиева

Сюжет
СК РФ
Расследование преступных деяний банды Агарагиба Алиева завершено во Владивостоке. В скором времени обвиняемые предстанут перед судом.

В пресс-службе управления СК РФ по Приморскому краю сообщили: следствие установило, что в 2017 году Агарагиб Алиев организовал банду (из троих своих знакомых) и руководил ею. Установлено пять случаев преступных действий участников банды против персонала незаконных казино Владивостока.

— В марте 2023 года рядом с кафе на улице Сахалинской обвиняемые напали на местного жителя, который хотел воспрепятствовать преступной деятельности банды, а также поставил под сомнение авторитет ее лидера. Агарабиб Алиев угрожал потерпевшему убийством и нанес ему удары пистолетом по голове. Затем обвиняемые скрылись. Потерпевшему оказана медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас все обвиняемые находятся под стражей. Главе банды, а также ее участникам Магомету Урусову, Саиду Казиеву, Геннадию Кондюрову — в зависимости от роли каждого в банде — предъявлены обвинение в бандитизме, в покушении на грабеж, разбое, вымогательстве и угрозе убийством.

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#Новости#Владивосток#СК РФ#Приморский край#СК#Происшествия
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