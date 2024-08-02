«Разве это отдых?»: туристы забили до отказа популярнейший пляж Приморья — видео

Невероятно много отпускников отдыхает на именитом пляже Приморского края

Сюжет Море

Путешественники «оккупировали» один из самых лучших берегов Приморского края. Вероятно, на этот пляж лучше не соваться, чтобы не расстроиться из-за нехватки мест.

На пляже Триозерья — аншлаг! Огромное количество туристов расположилось на именитой локации в Партизанском районе. Палаточный городок заполонил весь пляж. Судя по кадрам, новоприбывшим отпускникам не найдется места на забитом путешественниками берегу. Желающих поплескаться в море очень много и люди не собираются завершать отдых, несмотря на штурмовое предупреждение. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему стоит отложить отдых на побережье в Приморье. Почему стоит отложить отдых на море в Приморском крае? — мнение экспертов Узнать подробнее