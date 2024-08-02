«Разве это отдых?»: туристы забили до отказа популярнейший пляж Приморья — видео

Posted 2 августа, 04:53
Published 2 августа, 04:53
Modified 2 августа, 04:55
Updated 2 августа, 04:55
На пляже Триозерья — аншлаг! Огромное количество туристов расположилось на именитой локации в Партизанском районе. Палаточный городок заполонил весь пляж. Судя по кадрам, новоприбывшим отпускникам не найдется места на забитом путешественниками берегу.
Желающих поплескаться в море очень много и люди не собираются завершать отдых, несмотря на штурмовое предупреждение.
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