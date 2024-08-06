На месте скорая и Росгвардия: мужчина повис в окно с 9 этажа во Владивостоке — видео

Согласно свидетельствам очевидцев, мужчина, похоже, не собирается прыгать — он сидит на карнизе и поет песни. Некоторые предполагают, что он может находиться в нетрезвом состоянии. Сейчас с ним общается человек в форме, вероятно, сотрудник правоохранительных органов, который пытается установить контакт и выяснить причины его поступка.