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Posted 6 августа, 08:35

Published 6 августа, 08:35

Modified 6 августа, 08:35

Updated 6 августа, 08:35

На месте скорая и Росгвардия: мужчина повис в окно с 9 этажа во Владивостоке — видео

На месте скорая и Росгвардия: мужчина повис в окно с 9 этажа во Владивостоке — видео

6 августа 2024, 08:35
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Росгвардия
На Ивановской, 17, мужчина вылез из окна девятого этажа. На месте работают скорая помощь и Росгвардия, проезд оцеплен.

Сегодня вечером в одном из жилых домов на Ивановской произошел необычный инцидент. Мужчина, находясь на девятом этаже, вылез из окна и повис на карнизе. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренной помощи и Росгвардия, которые организовали оцепление территории и не допускают посторонних к месту событий.

Согласно свидетельствам очевидцев, мужчина, похоже, не собирается прыгать — он сидит на карнизе и поет песни. Некоторые предполагают, что он может находиться в нетрезвом состоянии. Сейчас с ним общается человек в форме, вероятно, сотрудник правоохранительных органов, который пытается установить контакт и выяснить причины его поступка.

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