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Posted 1 августа, 04:53

Published 1 августа, 04:53

Modified 1 августа, 04:55

Updated 1 августа, 04:55

Полмиллиона рублей за оружие: власти Приморья платят населению за сдачу боеприпасов

Полмиллиона рублей за оружие: власти Приморья платят населению за сдачу боеприпасов

1 августа 2024, 04:53
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Оружие
80 жителей Приморского края получили более 500 000 рублей за добровольную сдачу оружия. Более того, силовики борются с незаконным оборотом боеприпасов.

80 приморцев сдали около 100 единиц оружия и более 2 000 боеприпасов и получили за это более полумиллиона рублей. Такие цифры озвучили на заседании антитеррористической комиссии края под председательством главы региона Олега Кожемяко.

Любой желающий гражданин может сдать свое оружие, пройти проверку на законность владения и получить денежное вознаграждение. Средства на эти цели закладываются в региональном бюджете каждый год.

«В общей сложности на территории Приморского края зарегистрировано 55 711 владельцев гражданского оружия, в пользовании которых находится 119 960 единиц оружия. В 2024 году проведено 11 721 проверок условий хранения оружия в местах жительства владельцев. По результатам проверок за нарушения законодательства в сфере оборота оружия к административной ответственности привлечены 715 граждан, изъято 450 единиц гражданского оружия, 2 610 штук патронов», - уточнил представитель Управления Росгвардии по Приморскому краю Николай Гаврилов.

Силовики контролируют ситуацию с оружием в регионе. За шесть месяцев в Приморье изъято 153 единицы оружия, около 5 700 единиц боеприпасов и более 20 килограммов взрывчатки.

«С начала года зафиксировано 16 преступлений террористической направленности, 12 из которых совершены с помощью сети Интернет, два связаны с содействием террористической деятельности. Для профилактики терроризма и экстремизма проводился мониторинг интернет-пространства, по итогам в Роскомнадзор направлено 38 материалов, необходимых для блокировки сайтов», - озвучил данные начальник УМВД России по Приморскому краю Александр Табакаев.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что силовые ведомства и органы власти должны совместно пресекать деятельность террористов на территории края.

«Прежде всего, работа с молодежью, особенно с той, которая приезжает в Приморье из других государств. Необходимо предметно работать с этой категорией лиц, разъяснять те правила и нормы, которые существуют у нас и должны в обязательном порядке ими соблюдаться», — обозначил Олег Кожемяко.
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#Новости#Общество#Владивосток#Оружие#Молодежь#Росгвардия#Олег Кожемяко#Боеприпасы#Международные отношения#Приморский край#Антитеррористическая комиссия
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