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Posted 6 августа, 10:28

Published 6 августа, 10:28

Modified 6 августа, 10:28

Updated 6 августа, 10:28

Поиски пропавшего самолета в Приморье продолжаются, но есть нюанс — это погода

Поиски пропавшего самолета в Приморье продолжаются, но есть нюанс — это погода

6 августа 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney.
Сегодня в Приморском крае пропала связь с частным легкомоторным самолетом Bristell, вылетевшим с Сахалина и следовавшим в Новороссию. На борту находились два человека.

Легкомоторное воздушное судно Bristell вылетело с посадочной площадки Пушистый в Сахалинской области и должно было приземлиться на посадочной площадке Новороссия в Шкотовском районе Приморского края. Однако в расчетное время командир самолета не вышел на связь, что вызвало серьезные опасения о судьбе экипажа.

По предварительным данным, на борту находился еще один человек. В связи с происшествием Росавиация незамедлительно организовала поисково-спасательные мероприятия. В район исчезновения самолета выдвинулась наземная поисково-спасательная команда Владивостокской региональной поисково-спасательной базы, подведомственной Росавиации.

Ранее в поиски также пытался включиться вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», однако из-за сложной метеорологической обстановки он был вынужден вернуться на базу.

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#Сахалин#Росавиация#Приморский край#Приморье#Происшествия#Шкотовский район#Пушистый#Новороссия#Пропавший самолет#Bristell
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