Поиски пропавшего самолета в Приморье продолжаются, но есть нюанс — это погода

Posted 6 августа, 10:28
Published 6 августа, 10:28
Modified 6 августа, 10:28
Updated 6 августа, 10:28
Легкомоторное воздушное судно Bristell вылетело с посадочной площадки Пушистый в Сахалинской области и должно было приземлиться на посадочной площадке Новороссия в Шкотовском районе Приморского края. Однако в расчетное время командир самолета не вышел на связь, что вызвало серьезные опасения о судьбе экипажа.
По предварительным данным, на борту находился еще один человек. В связи с происшествием Росавиация незамедлительно организовала поисково-спасательные мероприятия. В район исчезновения самолета выдвинулась наземная поисково-спасательная команда Владивостокской региональной поисково-спасательной базы, подведомственной Росавиации.
Ранее в поиски также пытался включиться вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», однако из-за сложной метеорологической обстановки он был вынужден вернуться на базу.