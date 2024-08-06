Поиски пропавшего самолета в Приморье продолжаются, но есть нюанс — это погода

Легкомоторное воздушное судно Bristell вылетело с посадочной площадки Пушистый в Сахалинской области и должно было приземлиться на посадочной площадке Новороссия в Шкотовском районе Приморского края. Однако в расчетное время командир самолета не вышел на связь, что вызвало серьезные опасения о судьбе экипажа.