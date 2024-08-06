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Posted 6 августа, 00:01

Published 6 августа, 00:01

Modified 31 августа, 14:48

Updated 31 августа, 14:48

Мужчину с ножом в сердце спасли медики в Приморском крае

Сердце проткнуто насквозь: чудо сотворили медики ВКБ № 2 в Приморском крае

6 августа 2024, 00:01
Фото: Изображение Midjourney

Мужчину с ножом в сердце спасли медики в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Хирурги Владивостокской клинической больницы № 2 (в народе ее называют «тысячекоечной») провели операцию и спасли жизнь мужчине, чьё сердце было проткнуто насквозь.

В официальном telegram-канале ВКБ № 2 сообщается: в больницу поступит 42-летний мужчина с ножевым ранением сердца. Когда врачи обследовали пациента, снаружи рана была не более одного сантиметра. Но когда медики провели первичную хирургическую обработку, оказалось, что ранение куда серьёзнее и проникает в плевральную полость.

— Это уже область сердца, поэтому была выполнена торакотомия (по межреберью рассечена грудная клетка). Когда врачи вошли в плевральную полость к сердцу, оказалось, что там две раны. Сердце было насквозь повреждено, — рассказал Дмитрий Фисун, заведующий отделением хирургии ВКБ№2.

Медики успешно провели операцию, раны зашили. Однако самым сложным был послеоперационный период — это была интенсивная терапия, такая же, как при обширном инфаркте. Но жизнь мужчине врачи спасли.

Сейчас он уже выписан, проходит реабилитацию и наблюдается у кардиолога и хирурга по месту жительства.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о ещё одном чуде, которое удалось сотворить медикам.

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