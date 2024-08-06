Сердце проткнуто насквозь: чудо сотворили медики ВКБ № 2 в Приморском крае

В официальном telegram-канале ВКБ № 2 сообщается: в больницу поступит 42-летний мужчина с ножевым ранением сердца. Когда врачи обследовали пациента, снаружи рана была не более одного сантиметра. Но когда медики провели первичную хирургическую обработку, оказалось, что ранение куда серьёзнее и проникает в плевральную полость.