Сердце проткнуто насквозь: чудо сотворили медики ВКБ № 2 в Приморском крае

Posted 6 августа, 00:01
Published 6 августа, 00:01
Modified 31 августа, 14:48
Updated 31 августа, 14:48
В официальном telegram-канале ВКБ № 2 сообщается: в больницу поступит 42-летний мужчина с ножевым ранением сердца. Когда врачи обследовали пациента, снаружи рана была не более одного сантиметра. Но когда медики провели первичную хирургическую обработку, оказалось, что ранение куда серьёзнее и проникает в плевральную полость.
— Это уже область сердца, поэтому была выполнена торакотомия (по межреберью рассечена грудная клетка). Когда врачи вошли в плевральную полость к сердцу, оказалось, что там две раны. Сердце было насквозь повреждено, — рассказал Дмитрий Фисун, заведующий отделением хирургии ВКБ№2.
Медики успешно провели операцию, раны зашили. Однако самым сложным был послеоперационный период — это была интенсивная терапия, такая же, как при обширном инфаркте. Но жизнь мужчине врачи спасли.
Сейчас он уже выписан, проходит реабилитацию и наблюдается у кардиолога и хирурга по месту жительства.
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