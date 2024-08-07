«Дешевые» деньги предлагают инвесторам Приморья для развития производства станков

Posted 7 августа, 04:05
Published 7 августа, 04:05
Modified 7 августа, 04:07
Updated 7 августа, 04:07
Точнее приморскому бизнесу предлагают так называемые «дешевые» деньги на развитие в регионе промышленной отрасли, в том числе и производства станков. Этим занимается Фонд развития промышленности.
«Фонд предлагает долгосрочные инвестиции по льготной фиксированной ставке проектам, направленным на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг оборудования, станкостроение и другие важные промышленные направления», — отметил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин.
Как отмечают в правительстве Приморского края, в Фонде можно получить займы по ставкам 3 процента и 5 процентов годовых до семи лет в объеме от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей.
Тем временем промышленность Приморского края, как и других регионов Дальнего Востока остро нуждается в станках. Край является площадкой для производства — от металлоконструкций до носков, а станки для предприятий приобретаются либо в других регионах России либо за границей — в дружественных странах, которые не вводили санкции в этой области.
Вопросов импортозамещения в дальневосточных регионах в станкостроительной отрасли озаботилась Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Еще в 2022 году корпорация подписали соглашение о взаимодействии с компанией «Современные литейные технологии». Инвестор намерен построить на территории Дальнего Востока предприятие по выпуску станочной продукции.
«Сегодня на Дальнем Востоке созданы идеальные условия для реализации высокотехнологичных проектов, обеспечивающих импортонезависимость экономики. В регионе работает лучшая в стране система льгот и преференций для бизнеса, которыми уже воспользовались тысячи российских компаний, реализующих промышленные и инфраструктурные проекты. Дальний Восток граничит с крупнейшими азиатскими странами — в частности, с Китаем, который является одним из мировых лидеров в станкостроении. Открытие на Дальнем Востоке отечественного производства станков и комплектующих в кооперации с сильными азиатскими партнерами станет важным шагом по развитию инфраструктуры российской станкостроительной промышленности», — отмечал ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
По некоторым оценкам, сегодня чтобы стать полноценным станкостроителем, нужно инвестировать от 3 миллиардов рублей и более. Как говорят специалисты, не каждый бизнес способен на это. Именно с этим, в том числе, связаны трудности возрождения станкостроительной промышленности — этот процесс в России идет крайне медленно.
«То, на какую глубину мы провалились за последние 30 лет в станкостроительной отрасли, конечно же, говорит о том, что нам нужно наверстывать упущенное, что называется, семимильными шагами», — подчеркнул вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин.
В прошлом году в России изготовили почти 48 тысяч станков и реализовали товара на 67 миллиардов рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, и в три раза — чем семь лет назад. Импорт тоже растет. В 2023-м Россия купила 60 тысяч станков. За пять лет объем ввоза в штуках вырос в два раза.
В Торгово-промышленной палате говорят, что нехватка инвестиций — одна из главных проблем отрасли. В числе — прочих перечисляют нехватку кадров и недооснащенность предприятий.
«Во многом требуется радикальное переоснащение парка станков, инструментов, оборудования. Очень серьезно стоят проблемы кадров, причем на всех уровнях. Высококвалифицированных специалистов и скажем там наставников, которые могли бы обучить новые поколения. Хотя мы понимаем, что нельзя пробежать за два-три года то, что должно развиваться в течение десятилетий, тем не менее сегодня вопрос ставится именно так», — отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин.
Острее всего дефицит — в производстве транспорта, мебели, электрооборудования и добыче полезных ископаемых, кроме ТЭК. Торгово-промышленная палата уделяет особое внимание поддержке станкоинструментальной отрасли.
«Мы стараемся объединять усилия органов власти, профильных министерств и ведомств, делового сообщества, наших региональных палат, деловых объединений ассоциаций, потому что это комплексная работа. Несмотря на то, что многие предприятия заявляют об отсутствии аналогов по конкретным позициям, наши эксперты показывают, что такие аналоги есть. И мы добиваемся, чтобы при реализации проектов использовалось именно наше отечественное оборудование, наши станки», — пояснил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин.
Станкостроение сегодня является приоритетом для России, без этого невозможно нарастить выпуск, а также обновлять и поддерживать мощности предприятий. Созданную ранее стратегию по поручению главы правительства расширили до национального проекта, который сегодня находится на стадии разработки. Паспорт документа будет готов уже к 1 сентября. Планируется, что на поддержку отрасли из федерального бюджета в ближайшие шесть лет выделят около 300 миллиардов рублей. Благодаря этому в стране появится более 70 современных станкостроительных производств — новых и модернизированных старых. На них будут создавать более 500 новых видов станков.