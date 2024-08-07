«Дешевые» деньги предлагают инвесторам Приморья для развития производства станков

Станкостроение сегодня является приоритетом для России, без этого невозможно нарастить выпуск, а также обновлять и поддерживать мощности предприятий. Созданную ранее стратегию по поручению главы правительства расширили до национального проекта, который сегодня находится на стадии разработки. Паспорт документа будет готов уже к 1 сентября. Планируется, что на поддержку отрасли из федерального бюджета в ближайшие шесть лет выделят около 300 миллиардов рублей. Благодаря этому в стране появится более 70 современных станкостроительных производств — новых и модернизированных старых. На них будут создавать более 500 новых видов станков.