За медком: фестиваль медового раздолья пройдёт в Приморском крае

Губернатор Приморья Олег Кожемяко неоднократно подчёркивал: у Приморья есть потенциал — оно может стать медовой столицей ДФО и главным поставщиком этой полезной сладости в страны АТР. Тем более что в крае — самые большие массивы липы, а пчёлы собирают мёд и с дикоросов, в результате получаются уникальные сорта экологически чистого мёда.