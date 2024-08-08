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Posted 8 августа, 04:14

Published 8 августа, 04:14

Modified 15 октября, 07:21

Updated 15 октября, 07:21

Фестиваль мёда пройдёт в селе Анучино в Приморском крае

За медком: фестиваль медового раздолья пройдёт в Приморском крае

8 августа 2024, 04:14
Фото: pxhere.com

Фестиваль мёда пройдёт в селе Анучино в Приморском крае

Сюжет
Сельхозпродукция
24 августа, на излёте лета, состоится в Приморском крае фестиваль мёда «Анучино — медовое раздолье» (0+). Здесь можно будет узнать о самых необычных сортах приморского мёда и даже выбрать лучший мёд в крае.

Село Анучино давно уже имеет неофициальный титул медовой столицы Приморья. И фестиваль стал традиционным.

Всем, кто посетит фестиваль, дадут возможность попробовать (и не только) таёжный мёд, послушать хороших музыкантов, поучаствовать в конкурсах и под вечер — в 22 часа — насладиться фейерверком.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко неоднократно подчёркивал: у Приморья есть потенциал — оно может стать медовой столицей ДФО и главным поставщиком этой полезной сладости в страны АТР. Тем более что в крае — самые большие массивы липы, а пчёлы собирают мёд и с дикоросов, в результате получаются уникальные сорта экологически чистого мёда.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каковы перспективы развития пчеловодства в Приморье.

Приморский мёд — на рынки АТР: губернатор Приморья заявил о важности пчеловодства
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#Новости#Общество#Мёд#Сельхозпродукция#Приморский край#Приморье#Приморский мёд
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