За медком: фестиваль медового раздолья пройдёт в Приморском крае

Posted 8 августа, 04:14
Published 8 августа, 04:14
Modified 15 октября, 07:21
Updated 15 октября, 07:21
Село Анучино давно уже имеет неофициальный титул медовой столицы Приморья. И фестиваль стал традиционным.
Всем, кто посетит фестиваль, дадут возможность попробовать (и не только) таёжный мёд, послушать хороших музыкантов, поучаствовать в конкурсах и под вечер — в 22 часа — насладиться фейерверком.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко неоднократно подчёркивал: у Приморья есть потенциал — оно может стать медовой столицей ДФО и главным поставщиком этой полезной сладости в страны АТР. Тем более что в крае — самые большие массивы липы, а пчёлы собирают мёд и с дикоросов, в результате получаются уникальные сорта экологически чистого мёда.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каковы перспективы развития пчеловодства в Приморье.