Маша пошла вразнос: предсказать, угрожает ли тайфун Приморью, пока невозможно

Posted 9 августа, 02:12
Published 9 августа, 02:12
Modified 31 августа, 14:51
Updated 31 августа, 14:51
Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал: выкрутасы Maria приводят в замешательство даже опытных специалистов. В целом тайфуны в августе — привычное явление для Приморского края, но этот так разошёлся, что одновременно существуют сразу три математические модели его поведения — и все три в целом имеют высокую вероятность превратиться в реальность.
— Математика идет вразнос, — сказал Борис Кубай. — Одна группа математических моделей отправляет тайфун через центральную часть острова Хонсю в Японское море, где он должен вылить все свои запасы и уже ослабленным прийти к Владивостоку. Но и ослабленным он может наделать бед. Другая — и тоже весьма вероятная — модель говорит о том, что Maria направится в северную часть Японского моря через Сангарский пролив, где «порадует» жителей острова Хоккайдо.
Третья модель, по словам Бориса Викторовича, прогнозирует, что тайфун уйдёт к южным Курильским островам — и это оптимальный и самый безобидный вариант для Приморья.
На данный момент все эти три сценария равновероятны. Синоптики ведут наблюдение за поведением буйной «Маши» и продолжают расчёты. Время пока есть.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как Maria появилась на свет.