Маша пошла вразнос: предсказать, угрожает ли тайфун Приморью, пока невозможно

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал: выкрутасы Maria приводят в замешательство даже опытных специалистов. В целом тайфуны в августе — привычное явление для Приморского края, но этот так разошёлся, что одновременно существуют сразу три математические модели его поведения — и все три в целом имеют высокую вероятность превратиться в реальность.