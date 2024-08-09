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Posted 9 августа, 02:12

Published 9 августа, 02:12

Modified 31 августа, 14:51

Updated 31 августа, 14:51

Маша пошла вразнос: предсказать, угрожает ли тайфун Приморью, пока невозможно

9 августа 2024, 02:12

Синоптики Приморского края встревожены траекторией тайфуна Maria

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Тайфун Maria, недавно образовавшийся в южных морях и уже подошедший к 30-му меридиану, озадачивает синоптиков своим истинно женским — точно по имени! — поведением. Предсказать, обрушит «Маша» свою мощь на Приморский край или нет, пока сложно.

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал: выкрутасы Maria приводят в замешательство даже опытных специалистов. В целом тайфуны в августе — привычное явление для Приморского края, но этот так разошёлся, что одновременно существуют сразу три математические модели его поведения — и все три в целом имеют высокую вероятность превратиться в реальность.

Один выйдет в Японское море: Кубай о влиянии тайфунов на Приморье в августе
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— Математика идет вразнос, — сказал Борис Кубай. — Одна группа математических моделей отправляет тайфун через центральную часть острова Хонсю в Японское море, где он должен вылить все свои запасы и уже ослабленным прийти к Владивостоку. Но и ослабленным он может наделать бед. Другая — и тоже весьма вероятная — модель говорит о том, что Maria направится в северную часть Японского моря через Сангарский пролив, где «порадует» жителей острова Хоккайдо.

Третья модель, по словам Бориса Викторовича, прогнозирует, что тайфун уйдёт к южным Курильским островам — и это оптимальный и самый безобидный вариант для Приморья.

На данный момент все эти три сценария равновероятны. Синоптики ведут наблюдение за поведением буйной «Маши» и продолжают расчёты. Время пока есть.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как Maria появилась на свет.

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