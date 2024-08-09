Жители Приморья могут помочь пострадавшим в Курской области — как

Posted 9 августа, 02:46
Published 9 августа, 02:46
Modified 9 августа, 02:48
Updated 9 августа, 02:48
— Жители нашей страны всегда помогают друг другу в сложное время, ведь чужой беды для русского человека не бывает, — подчёркивается в обращении.
Сегодня в Курскую область уже поступает гуманитарная помощь, а волонтёры помогают тем, кто покинул свои дома. Беженцы размещены в 20 пунктах временного содержания. Им требуются медикаменты, еда, одежда, спальные принадлежности, предметы личной гигиены и товары для детей.
Как помочь?
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморском крае повышены выплаты пострадавшим от наводнения.