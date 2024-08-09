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Posted 9 августа, 02:46

Published 9 августа, 02:46

Modified 9 августа, 02:48

Updated 9 августа, 02:48

Как помочь жителям Курска из Приморья

Жители Приморья могут помочь пострадавшим в Курской области — как

9 августа 2024, 02:46
Фото: 1MI.

Как помочь жителям Курска из Приморья

Сюжет
Волонтёры
Жители Владивостока и Приморского края могут помочь пострадавшим в Курской области. Как это сделать, разъясняют официальные источники, в том числе официальный telegram-канал администрации Владивостока.
— Жители нашей страны всегда помогают друг другу в сложное время, ведь чужой беды для русского человека не бывает, — подчёркивается в обращении.

Сегодня в Курскую область уже поступает гуманитарная помощь, а волонтёры помогают тем, кто покинул свои дома. Беженцы размещены в 20 пунктах временного содержания. Им требуются медикаменты, еда, одежда, спальные принадлежности, предметы личной гигиены и товары для детей.

Как помочь?

  • стать волонтером и оказывать помощь напрямую. Заявку можно оставить здесь;
  • внести пожертвование через Российский Красный Крест;
  • передать гумпомощь с помощью доставки онлайн-маркета WB.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморском крае повышены выплаты пострадавшим от наводнения.

В Приморском крае существенно увеличены размеры выплат пострадавшим при ЧС
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#Новости#Общество#Россия#Владивосток#Волонтёры#СВО#Приморский край
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