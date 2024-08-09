Жители Приморья могут помочь пострадавшим в Курской области — как

Сегодня в Курскую область уже поступает гуманитарная помощь, а волонтёры помогают тем, кто покинул свои дома. Беженцы размещены в 20 пунктах временного содержания. Им требуются медикаменты, еда, одежда, спальные принадлежности, предметы личной гигиены и товары для детей.



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