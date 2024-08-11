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Posted 11 августа, 05:40

Published 11 августа, 05:40

Modified 11 августа, 05:42

Updated 11 августа, 05:42

Подростки продолжают пугать черепашек, купаясь в одном из водоемов Владивостока

«Свозите детей на море»: дети купаются в запрещенном озере Приморского края — видео

11 августа 2024, 05:40
Фото: 1MI.

Подростки продолжают пугать черепашек, купаясь в одном из водоемов Владивостока

Сюжет
Мусор
Черепашье озеро во Владивостоке нередко становится объектом обсуждений в Приморском крае. В обитель рептилий вновь вторглись бесцеремонные горожане.

От бесчеловечности приморцев продолжают страдать черепашки в озере на Сафонова. Буквально на прошлой неделе шокированные горожане обнаружили мертвую рептилию в мусорном контейнере. Ажиотаж и возмущения населения, вероятно, не повлияли на сознательность местных жителей.

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Очевидцы сообщили, что юные владивостокцы по сей день устраивают заплывы и пугают обитательниц водоема. На кадрах видно, как дети вылазят из воды.

Видео: vostokmedia.com.

Судя по всему, у черепашек спокойной жизни не предвидится в ближайшее время.

«Неужели родители не могут свозить детей на море? Почему малышня купается там, где запрещено?», - написал недовольный комментатор новых медиа.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дети также осваивают рыбалку на многострадальном озере во Владивостоке.

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