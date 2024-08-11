«Свозите детей на море»: дети купаются в запрещенном озере Приморского края — видео

От бесчеловечности приморцев продолжают страдать черепашки в озере на Сафонова. Буквально на прошлой неделе шокированные горожане обнаружили мертвую рептилию в мусорном контейнере. Ажиотаж и возмущения населения, вероятно, не повлияли на сознательность местных жителей.