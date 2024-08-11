«Свозите детей на море»: дети купаются в запрещенном озере Приморского края — видео

Posted 11 августа, 05:40
Published 11 августа, 05:40
Modified 11 августа, 05:42
Updated 11 августа, 05:42
От бесчеловечности приморцев продолжают страдать черепашки в озере на Сафонова. Буквально на прошлой неделе шокированные горожане обнаружили мертвую рептилию в мусорном контейнере. Ажиотаж и возмущения населения, вероятно, не повлияли на сознательность местных жителей.
Очевидцы сообщили, что юные владивостокцы по сей день устраивают заплывы и пугают обитательниц водоема. На кадрах видно, как дети вылазят из воды.
Судя по всему, у черепашек спокойной жизни не предвидится в ближайшее время.
«Неужели родители не могут свозить детей на море? Почему малышня купается там, где запрещено?», - написал недовольный комментатор новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дети также осваивают рыбалку на многострадальном озере во Владивостоке.