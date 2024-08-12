Малолитражку смяло, как жестянку, на федеральной трассе в Приморье — видео

Posted 12 августа, 02:45
Published 12 августа, 02:45
Modified 12 августа, 02:47
Updated 12 августа, 02:47
Автовоз врезался в малолитражку на трассе А370 в Приморье. Авария случилась недалеко от развязки в районе Раздольного. В сторону Уссурийска собралась пробка. В новых медиа распространился ролик с места аварии.
Очевидцы в шоке — легковушку смяло, как пластиковую бутылку. Длинномер серьезно задел ее, вероятнее всего, при повороте или перестроении. Информации о пострадавших нет. Позже в сети появилось еще одно видео с места ДТП.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием мотоциклиста, которая случилась на выходных в Приморском крае.