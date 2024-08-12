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Posted 12 августа, 02:45

Published 12 августа, 02:45

Modified 12 августа, 02:47

Updated 12 августа, 02:47

Жесткое ДТП с грузовиком и легковушкой случилось в Приморском крае

Малолитражку смяло, как жестянку, на федеральной трассе в Приморье — видео

12 августа 2024, 02:45
Фото: Изображение Midjourney.

Жесткое ДТП с грузовиком и легковушкой случилось в Приморском крае

Сюжет
Пробка
Длинномер и малолитражка столкнулись на федеральной трассе в Приморье. ДТП практически перекрыло дорогу. Маленькую машинку заметно смяло.

Автовоз врезался в малолитражку на трассе А370 в Приморье. Авария случилась недалеко от развязки в районе Раздольного. В сторону Уссурийска собралась пробка. В новых медиа распространился ролик с места аварии.

Очевидцы в шоке — легковушку смяло, как пластиковую бутылку. Длинномер серьезно задел ее, вероятнее всего, при повороте или перестроении. Информации о пострадавших нет. Позже в сети появилось еще одно видео с места ДТП.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием мотоциклиста, которая случилась на выходных в Приморском крае.

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#Общество#Видео#Пробка#Автомобили#Трасса#Приморский край#ДТП#Авария#Приморье#Происшествия#Медиа
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