Пробок больше не будет? Самую загруженную дорогу собираются обновить в Приморье

На самой оживленной трассе на Дальнем Востоке начали делать капитальный ремонт. Чтобы сделать дорогу безопаснее и увеличить ее проходимость, на участке федеральной автотрассы «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком в Приморском крае начали проводить обширные работы. Этот участок считается самым загруженным во всем Дальневосточном федеральном округе, он соединяет Хабаровский край с Приморьем. В летнее время по трассе проезжает особенно много машин, тысячи людей едут на курорты Приморского края.