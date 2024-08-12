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Posted 12 августа, 08:49

Published 12 августа, 08:49

Modified 12 августа, 08:51

Updated 12 августа, 08:51

Реконструкция самой загруженной дороги на Дальнем Востоке планируется в Приморье

Пробок больше не будет? Самую загруженную дорогу собираются обновить в Приморье

12 августа 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney.

Реконструкция самой загруженной дороги на Дальнем Востоке планируется в Приморье

Сюжет
Дороги
Самую загруженную трассу отремонтируют и реконструируют в Приморском крае. Сообщается, что дорога А370 будет развиваться — на нескольких участках появятся новые развязки.

На самой оживленной трассе на Дальнем Востоке начали делать капитальный ремонт. Чтобы сделать дорогу безопаснее и увеличить ее проходимость, на участке федеральной автотрассы «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком в Приморском крае начали проводить обширные работы. Этот участок считается самым загруженным во всем Дальневосточном федеральном округе, он соединяет Хабаровский край с Приморьем. В летнее время по трассе проезжает особенно много машин, тысячи людей едут на курорты Приморского края.

Прямо сейчас идет реконструкция участка дороги от 687 до 703 километра в районе поселков Раздольное и Кипарисово. Там планируют построить две разноуровневые развязки и два моста. Все работы будут завершены к 2025 году.

Также в этом году начали реконструкцию нового участка — от 703 до 730 километра трассы «Уссури». Это поможет разгрузить дорогу и распределить поток автомобилей.

Суть работ заключается в том, чтобы оставить возможность проехать через Вольно-Надеждинское в сторону аэропорта Кневичи. Также появится и обход — ветка трассы, минующая населенные пункты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что поездка на море закончилась травмами для нескольких жителей Приморья.

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