Пробок больше не будет? Самую загруженную дорогу собираются обновить в Приморье

Posted 12 августа, 08:49
Published 12 августа, 08:49
Modified 12 августа, 08:51
Updated 12 августа, 08:51
На самой оживленной трассе на Дальнем Востоке начали делать капитальный ремонт. Чтобы сделать дорогу безопаснее и увеличить ее проходимость, на участке федеральной автотрассы «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком в Приморском крае начали проводить обширные работы. Этот участок считается самым загруженным во всем Дальневосточном федеральном округе, он соединяет Хабаровский край с Приморьем. В летнее время по трассе проезжает особенно много машин, тысячи людей едут на курорты Приморского края.
Прямо сейчас идет реконструкция участка дороги от 687 до 703 километра в районе поселков Раздольное и Кипарисово. Там планируют построить две разноуровневые развязки и два моста. Все работы будут завершены к 2025 году.
Также в этом году начали реконструкцию нового участка — от 703 до 730 километра трассы «Уссури». Это поможет разгрузить дорогу и распределить поток автомобилей.
Суть работ заключается в том, чтобы оставить возможность проехать через Вольно-Надеждинское в сторону аэропорта Кневичи. Также появится и обход — ветка трассы, минующая населенные пункты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что поездка на море закончилась травмами для нескольких жителей Приморья.