Рядом замечена скорая: ДТП заблокировало движение в центре Владивостока — видео

Posted 12 августа, 00:05
Published 12 августа, 00:05
Modified 12 августа, 00:07
Updated 12 августа, 00:07
В дальневосточной столице случилось достаточно стандартное дорожное происшествие. На перекрестке Фонтанной и Алеутской один автомобилист догнал другого, в итоге получилась жуткая пробка.
На кадрах виднеется также машина скорой помощи. Оказывается, по словам очевидицы, медики ехали в роддом с будущей мамой. Судя по проблесковым маячкам, роженицу транспортировали для госпитализации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артеме машина слетела в котлован на ремонтируемом участке дороги.