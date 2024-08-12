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Posted 12 августа, 00:05

Published 12 августа, 00:05

Modified 12 августа, 00:07

Updated 12 августа, 00:07

Скорая помощь оказалась рядом с аварией в центре Владивостока

Рядом замечена скорая: ДТП заблокировало движение в центре Владивостока — видео

12 августа 2024, 00:05
Фото: vostokmedia.com.

Скорая помощь оказалась рядом с аварией в центре Владивостока

Сюжет
Пробка
Судьбоносное для дорожного трафика столкновение легковушек случилось в центре Владивостока. В объектив очевидца попала и скорая. Жители Приморского края задались вопросом: неужели ДТП настолько серьезное?

В дальневосточной столице случилось достаточно стандартное дорожное происшествие. На перекрестке Фонтанной и Алеутской один автомобилист догнал другого, в итоге получилась жуткая пробка.

На кадрах виднеется также машина скорой помощи. Оказывается, по словам очевидицы, медики ехали в роддом с будущей мамой. Судя по проблесковым маячкам, роженицу транспортировали для госпитализации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артеме машина слетела в котлован на ремонтируемом участке дороги.

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