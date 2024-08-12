«Капот разворотило»: автомобилистка слетела в котлован с трассы в Приморье — видео

Posted 11 августа, 23:42
Published 11 августа, 23:42
Modified 11 августа, 23:44
Updated 11 августа, 23:44
В Артеме на Каширской около дома №3/1 случилось дорожное происшествие, сообщают аварийные комиссары. Автомобилистка на Toyota Corolla не справилась с управлением и слетела в котлован, где производятся ремонтные работы.
О пострадавших не сообщается, но судя по кадрам, автомобиль серьезно пострадал, как и арматурная сетка, в которую врезалась водитель.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что между Фокино и Находкой случилось страшное ДТП с участием мотоциклиста. Половина дороги заблокировано.