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Posted 11 августа, 23:42

Published 11 августа, 23:42

Modified 11 августа, 23:44

Updated 11 августа, 23:44

Машина съехала с дороги и угодила в арматурную сетку в Приморском крае

«Капот разворотило»: автомобилистка слетела в котлован с трассы в Приморье — видео

11 августа 2024, 23:42
Фото: 1MI.

Машина съехала с дороги и угодила в арматурную сетку в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Жуткая авария случилась на ремонтируемой дороге под Владивостоком. Женщина не только не справилась с управлением, но и угодила в котлован.

В Артеме на Каширской около дома №3/1 случилось дорожное происшествие, сообщают аварийные комиссары. Автомобилистка на Toyota Corolla не справилась с управлением и слетела в котлован, где производятся ремонтные работы.

О пострадавших не сообщается, но судя по кадрам, автомобиль серьезно пострадал, как и арматурная сетка, в которую врезалась водитель.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что между Фокино и Находкой случилось страшное ДТП с участием мотоциклиста. Половина дороги заблокировано.

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