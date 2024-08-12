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Posted 11 августа, 23:16

Published 11 августа, 23:16

Modified 11 августа, 23:18

Updated 11 августа, 23:18

Похолодание сменится высокими температурами в Приморье

Третий день прохлады: когда жара придет в Приморский край?

11 августа 2024, 23:16
Фото: 1MI.

Похолодание сменится высокими температурами в Приморье

Сюжет
Тайфун
Уже несколько дней подряд местное население ощущает влияние антициклона на Приморский край. Однако господство свежей погоды с нотками осени вот-вот закончится.

В Приморье третий день царит прохлада из-за влияния гребня охотоморского антициклона.

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Помимо понижения температур воздуха, в регионе продолжаются дожди в западных районах, а на побережье сохраняется штормящее настроение, сообщил народный синоптик Руслан Юрковский. На востоке погодная обстановка солнечная, ветер начнет ослабевать.

По данным метеоблогера, к краю подходит еще одна порция осадков, — сильные дожди на западе и морось на востоке.

Завтра, 13 августа, антициклон перестанет властвовать в Приморье и начнется потепление. Днем установится жара.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по мнению Руслана Юрковского, влияние тайфуна «Мария» на регион преувеличено.

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