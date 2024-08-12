Третий день прохлады: когда жара придет в Приморский край?

Posted 11 августа, 23:16
Published 11 августа, 23:16
Modified 11 августа, 23:18
Updated 11 августа, 23:18
Помимо понижения температур воздуха, в регионе продолжаются дожди в западных районах, а на побережье сохраняется штормящее настроение, сообщил народный синоптик Руслан Юрковский. На востоке погодная обстановка солнечная, ветер начнет ослабевать.
По данным метеоблогера, к краю подходит еще одна порция осадков, — сильные дожди на западе и морось на востоке.
Завтра, 13 августа, антициклон перестанет властвовать в Приморье и начнется потепление. Днем установится жара.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по мнению Руслана Юрковского, влияние тайфуна «Мария» на регион преувеличено.