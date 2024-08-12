Владивосток становится безопаснее: 238 км свежей разметки с начала года

Posted 12 августа, 02:28
Published 12 августа, 02:28
Modified 1 сентября, 03:58
Updated 1 сентября, 03:58
Этим важным делом занимаются бригады дорожной службы «Содержание городских территорий» (СГТ).
Так, на прошлой неделе они обновили осевые линии и пешеходные переходы на улицах Котельникова, Хабаровской, Адмирала Кузнецова, Аллилуева, Невельского, проспекте Острякова, а также на дорогах острова Русский и в поселках Канал, Кэт, Экипажный и Подножье.
Чтобы не создавать помех автомобилистам, работы по нанесению разметки преимущественно проводятся ночью, когда трафик минимален. С начала 2024 года усилиями СГТ на улицах Владивостока уже обновлено 238 километров осевых линий и 17,5 тысячи квадратных метров пешеходных переходов.
Помимо традиционных материалов, во Владивостоке начинают применять и новые технологии для создания более долговечной разметки. В частности, на некоторых участках используется спрей-пластик, который отличается повышенной стойкостью к истиранию.
В планах администрации города — нанесение шумовой разметки на дороге от Ворошиловской батареи до поселков Экипажный и Кэт. Она поможет обозначить край проезжей части и повысить безопасность движения.
Регулярное обновление дорожной разметки — важная задача, которой администрация Владивостока уделяет большое внимание. Качественная и хорошо заметная разметка делает поездки по городу более комфортными и безопасными для всех участников дорожного движения.