Владивосток становится безопаснее: 238 км свежей разметки с начала года

Так, на прошлой неделе они обновили осевые линии и пешеходные переходы на улицах Котельникова, Хабаровской, Адмирала Кузнецова, Аллилуева, Невельского, проспекте Острякова, а также на дорогах острова Русский и в поселках Канал, Кэт, Экипажный и Подножье.