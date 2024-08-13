Как преобразится сквер на Иртышской во Владивостоке — опрос до 26 августа

На данный момент сквер используется в качестве транзитной зоны, где уже есть тропинки. Однако после проведения работ по благоустройству он станет полноценной зоной отдыха. Жители могут предложить свои идеи по улучшению сквера, включая установку лавочек, создание спортивных или детских площадок и других элементов, которые сделают это место более комфортным и привлекательным для отдыха.