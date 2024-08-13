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Posted 13 августа, 00:51

Published 13 августа, 00:51

Modified 1 сентября, 03:58

Updated 1 сентября, 03:58

Как преобразится сквер на Иртышской во Владивостоке — опрос до 26 августа

13 августа 2024, 00:51

Жителей Владивостока приглашают пройти опрос по благоустройству сквера

Сюжет
Благоустройство
Администрация Владивостока приглашает жителей города принять участие в опросе, который определит будущее сквера в районе Иртышской, 34а. Эта территория, расположенная между школой №68 и детским садом «Дарина», будет благоустроена в 2025 году в рамках региональной программы «1000 дворов».

На данный момент сквер используется в качестве транзитной зоны, где уже есть тропинки. Однако после проведения работ по благоустройству он станет полноценной зоной отдыха. Жители могут предложить свои идеи по улучшению сквера, включая установку лавочек, создание спортивных или детских площадок и других элементов, которые сделают это место более комфортным и привлекательным для отдыха.

Опрос, который проводит администрация, позволяет жителям выразить свои пожелания относительно будущего облика сквера. В анкете содержатся вопросы о частоте посещения этого городского пространства и предпочтениях по его благоустройству. Пройти опрос можно до 26 августа, авторизовавшись через портал Госуслуги. Среднее время на заполнение анкеты составляет от 5 до 10 минут.

Этот проект является частью более широких усилий администрации Владивостока по улучшению городской инфраструктуры. В 2024 году, в рамках национального проекта, планируется благоустройство парков на улицах Кирова и Ватутина, а также сквера на Жигура. Второй этап благоустройства набережной Спортивной гавани также будет реализован на средства специального казначейского кредита. Эти инициативы поддерживаются главой администрации Владивостока Константином Шестаковым и направлены на создание комфортной городской среды для жителей и гостей города.

Таким образом, администрация Владивостока активно вовлекает горожан в процесс принятия решений по благоустройству, что позволяет учитывать их мнение и создавать общественные пространства, отвечающие потребностям и ожиданиям населения.

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