Владивосток будущего: мастер-план поможет построить город, в котором хочется жить

Posted 9 августа, 07:22
Published 9 августа, 07:22
Modified 9 августа, 08:49
Updated 9 августа, 08:49
Мастер-план — главный документ, в котором отражена стратегия развития Владивостока. Мэр Константин Шестаков выстроил эффективную работу администрации города, направив ее на комплексный подход и формирование повестки целеполагания. Наш эксперт, член Союза архитекторов России, главный архитектор SPI Plannig Group, советник главы Владивостока Кирилл Солгалов рассказал, что этот подход власти города применили и при создании мастер-плана.
«Исходя из этого подхода формируются программы и задачи развития, это же связано и с мастер-планом города Владивостока, который подготовлен на основании поручения президента РФ Путина, но при этом его основная задача, как раз решение городских проблем. И основные усилия, идеи, которые поступали для подготовки этого документа, они как раз исходили от администрации города», — отметил Кирилл Солгалов.
Он отметил также, что здесь поставлено то целеполагание, которое близко каждому из владивостокцев. Мастер-план создавался на основе проведенного опроса среди горожан, на базе которого дальше выстраивались те или иные показатели, стратегии и направления развития. Иными словами, именно жители Владивостока определили вектор развития города, а администрация на основе него выработала стратегию.
«Говоря про направления развития, ближе всего горожанам развитие прибрежной территории и комплексное внедрение этой концепции в городскую жизнь, потому что сегодня город хоть и окружен с трех сторон морем, но от него отрезан. И здесь важная история, которая является основополагающей и которая прослеживается через все три года работы нашего главы в этой должности, это восстановление прибрежных территорий, возврат моря Владивостоку и создание единой сети набережных в городе. Эта концепция повторяется и в мастер-плане», — подчеркнул эксперт.
Помимо этого в мастер-плане рассматриваются вопросы транспортной инфраструктуры, легкого метро, которое представляет собой достаточно большую комплексную программу, рассчитанную на большой срок, но при этом в рамках своего первого этапа этот проект может быть запущен уже в ближайшее время.
«Сегодня ведутся переговоры с РЖД о том, каким образом и в каком объеме можно будет это реализовать для того, чтобы уменьшить пробки, уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть Владивостока в утренние и вечерние часы пик. Таким образом, исполняется еще одно поручение, которое дал президент России Владимир Путин, в кротчайшие сроки запустить первый этап проекта легкое метро», — рассказал Кирилл Солгалов.
Следующий вопрос, который очень широко представлен мастер-планом, это благоустройство территорий, отмечает эксперт.
«Здесь важно отметить, что за трехлетний период управления Константина Владимировича у нас в городе появилось более 20 новых общественных пространств, абсолютно новых, которых не существовало до этого. Были благоустроены общественные пространства, дворовые территории, и эта работа продолжается, она продолжается и в рамках мастер-плана, таким образом, чтобы Владивосток имел в каждом районе города в радиусе максимум 10-минутной доступности общественные зеленые территории, скверы, бульвары, парки, которыми могли бы пользоваться все горожане. В итоге, переход на комплексный подход, комплексное понимание городских проблем, на мой взгляд, является основой работы мэра за три года, которые меняют город в сторону того Владивостока, в котором мы бы все хотели жить», — отметил Кирилл Солгалов.