ДТП с фурой собрало жуткую пробку на многострадальной улице Владивостока — видео

Posted 14 августа, 05:21
Published 14 августа, 05:21
Modified 14 августа, 05:23
Updated 14 августа, 05:23
В новых медиа появилась информация о жуткой пробке на Второй Речке. Водители не понимали, почему геоинформационные системы демонстрируют столпотворение, которое резко исчезает после Искры. Автомобилистка, которая добралась до загадочной локации, обнародовала причину. Всему виной «притирка» легковушки и фуры в правой полосе.
На месте инцидента уже замечены сотрудники полиции, которые, вероятно, разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилисты страдают на трассе под Владивостоком из-за двух ДТП.