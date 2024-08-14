vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа, 05:21

Published 14 августа, 05:21

Modified 14 августа, 05:23

Updated 14 августа, 05:23

Дорожный коллапс сковал улицу из-за аварии с большегрузом во Владивостоке

ДТП с фурой собрало жуткую пробку на многострадальной улице Владивостока — видео

14 августа 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney.

Дорожный коллапс сковал улицу из-за аварии с большегрузом во Владивостоке

Сюжет
Полиция
Автомобилисты простаивают в мучительной пробке из-за типичного инцидента с участием крупногабаритного транспорта. Невнимательность водителя порой рушит планы многих участников движения.

В новых медиа появилась информация о жуткой пробке на Второй Речке. Водители не понимали, почему геоинформационные системы демонстрируют столпотворение, которое резко исчезает после Искры. Автомобилистка, которая добралась до загадочной локации, обнародовала причину. Всему виной «притирка» легковушки и фуры в правой полосе.

На месте инцидента уже замечены сотрудники полиции, которые, вероятно, разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилисты страдают на трассе под Владивостоком из-за двух ДТП.

Из Владивостока хода нет: два ДТП усложняют путь к популярным пляжам Приморья — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Массовая авария заблокировала движение на объездной трассе Владивостока — видео«Нелётная погода»: легковушка влетела в полицейский УАЗ во Владивостоке — видео«Не успел затормозить»: фура размотала 11 автомобилей в Приморье — официальные данные
#Новости#Видео#Владивосток#Транспорт#Полиция#Пробка#Автомобилисты#Фура#Приморский край#ДТП#Происшествия#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика