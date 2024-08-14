ДТП с фурой собрало жуткую пробку на многострадальной улице Владивостока — видео

В новых медиа появилась информация о жуткой пробке на Второй Речке. Водители не понимали, почему геоинформационные системы демонстрируют столпотворение, которое резко исчезает после Искры. Автомобилистка, которая добралась до загадочной локации, обнародовала причину. Всему виной «притирка» легковушки и фуры в правой полосе.