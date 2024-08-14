Из Владивостока хода нет: два ДТП усложняют путь к популярным пляжам Приморья — видео

Posted 14 августа, 02:13
Published 14 августа, 02:13
Modified 14 августа, 02:15
Updated 14 августа, 02:15
В Артеме случилось жуткое дорожное происшествие, в результате которого пострадал «Приус», столкнувшийся с грузовиком.
По словам очевидцев, на этой же трассе, через двести метров, столкнулись КамАЗ и малолитражка. Судя по кадрам, на автодороге собирается пробка из-за двух ДТП.
Вероятно, выезжать в Находку через Артем не стоит в ближайшее время, так как трафик на данной дороге заметно осложнен.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии в Раздольном. Пассажирка мотоциклиста получила серьезные травмы.