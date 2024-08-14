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Posted 14 августа, 02:13

Published 14 августа, 02:13

Modified 14 августа, 02:15

Updated 14 августа, 02:15

Две аварии спровоцировали пробку на дороге к пляжам Находки в Приморском крае

Из Владивостока хода нет: два ДТП усложняют путь к популярным пляжам Приморья — видео

14 августа 2024, 02:13
Фото: 1MI.

Две аварии спровоцировали пробку на дороге к пляжам Находки в Приморском крае

Сюжет
Пробка
Сразу два столкновения под Владивостоком негативно отразились на движении автомобилистов. Жуткая пробка сковала трассу из-за высокой концентрации ДТП на коротком участке дороги.

В Артеме случилось жуткое дорожное происшествие, в результате которого пострадал «Приус», столкнувшийся с грузовиком.

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По словам очевидцев, на этой же трассе, через двести метров, столкнулись КамАЗ и малолитражка. Судя по кадрам, на автодороге собирается пробка из-за двух ДТП.

Вероятно, выезжать в Находку через Артем не стоит в ближайшее время, так как трафик на данной дороге заметно осложнен.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии в Раздольном. Пассажирка мотоциклиста получила серьезные травмы.

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