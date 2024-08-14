Ливни и жаркое солнце: погода на выходных встряхнет Приморье

Posted 14 августа, 02:48
Published 14 августа, 02:48
Modified 14 августа, 02:50
Updated 14 августа, 02:50
В ближайшие выходные погода в Приморье будет меняться. В Приморском крае ожидаются жара и дожди.
В первый день выходных в Приморье будет спокойно, сухо и достаточно тепло. Ночью температура будет колебаться от +15 до +22 °С, днем от +26 до +32 °С, на восточном побережье будет чуть прохладнее — от +20 до +25 °С.
В воскресенье атмосферное давление начнет падать, приближаясь к западной части региона. Появятся облака, во многих районах начнется дождь. На восточном побережье благодаря антициклону осадков будет меньше. Температура опустится на 1-4 градуса по сравнению с предыдущим днем.
Во Владивостоке в субботу ожидается ясная, теплая и немного душная погода. Температура ночью будет около +20…+23 °С, днем — от +26 до +28 °С. Влажность воздуха 80% и более.
В воскресенье небо затянут облака, возможен небольшой дождь. Подует свежий юго-восточный ветер. Температура также немного упадет: ночью +19…+22 °С, днем +22…+25 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ждёт жителей Приморья в ближайшие дни.