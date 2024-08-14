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Posted 14 августа, 02:48

Published 14 августа, 02:48

Modified 14 августа, 02:50

Updated 14 августа, 02:50

В ближайшие выходные в Приморском крае ожидается изменчивая погода

Ливни и жаркое солнце: погода на выходных встряхнет Приморье

14 августа 2024, 02:48
Фото: Изображение Midjourney.

В ближайшие выходные в Приморском крае ожидается изменчивая погода

Сюжет
Погода
Синоптики предупреждают о переменчивой погоде в Приморском крае в конце недели: в субботу будет тепло и сухо, а в воскресенье придут дожди и небольшое похолодание.

В ближайшие выходные погода в Приморье будет меняться. В Приморском крае ожидаются жара и дожди.

В первый день выходных в Приморье будет спокойно, сухо и достаточно тепло. Ночью температура будет колебаться от +15 до +22 °С, днем от +26 до +32 °С, на восточном побережье будет чуть прохладнее — от +20 до +25 °С.

В воскресенье атмосферное давление начнет падать, приближаясь к западной части региона. Появятся облака, во многих районах начнется дождь. На восточном побережье благодаря антициклону осадков будет меньше. Температура опустится на 1-4 градуса по сравнению с предыдущим днем.

Во Владивостоке в субботу ожидается ясная, теплая и немного душная погода. Температура ночью будет около +20…+23 °С, днем — от +26 до +28 °С. Влажность воздуха 80% и более.

В воскресенье небо затянут облака, возможен небольшой дождь. Подует свежий юго-восточный ветер. Температура также немного упадет: ночью +19…+22 °С, днем +22…+25 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ждёт жителей Приморья в ближайшие дни.

Страдания возвращаются: невыносимо душная погода ожидается в Приморье
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